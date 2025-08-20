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حوادث المرور: وفاة 40 شخصا و جرح 1427 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 12:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
حوادث المرور: وفاة 40 شخصا و جرح 1427 آخرين خلال أسبوع

الجزائر- سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 40 شخصا و جرح 1427 آخرين خلال أسبوع  (الفترة  الممتدة ما بين 16  إلى 22 أوت 2020) عبر عدة ولايات من الوطن, حسب بيان لذات المصالح.

و سجلت ثقل حصيلة في ولاية مستغانم بوفاة 05 اشخاص و جرح 45 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 35 حادث مرور, حسب نفس المصدر.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 5357 تدخل في نفس الفترة لتغطية 6408 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19 ) قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 356 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية ، تحثهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 419 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع .

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و خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1631 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 266 سيارة إسعاف و 230 شاحنة مضخة.

كما قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 282 حريق منها 110 حريق غابة، 56 حريق أدغال، 80 حريق أحراش ، 36 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 1473 هكتار من الغابات، 694 هكتار من الأدغال، 1804 هكتار من الحشائش و كذا 32465 ربطة تبن 9527 شجرة مثمرة محروقة و 1929 نخلة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 12:36
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حوادث المرور: وفاة 40 شخصا و جرح 1427 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 12:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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