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تسجيل 17 وفيات منها 12 غرقا في الشواطئ الممنوعة خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 12:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات

الجزائر - سجلت مصالح الحماية المدنية  17 وفيات منها 12 غرقا في الشواطئ  الممنوعة خلال الفترة الممتدة ما بين 16  إلى 22 أوت 2020 , حسب حصيلة لذلت المصالح.

و جاء في بيان الحماية المدنية انه " تم تسجيل 17 وفيات منها 12 غرقا في الشواطئ  الممنوعة  على مستوى ولايات سكيكدة بـ 04 وفيات، بجاية و تيزي وزو بـ 03 وفيات، جيجل و بومرداس بـ 02 وفيات و ولايات عين تموشنت، وهران ومستغانم بـ 01 حالة وفاة".

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 و أما في ما يخص جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام، "قام أعوان الحراسة خلال نفس الفترة  ب 6331 تدخل ما سمح بإنقاذ من غرق حقيقي 4482 شخص و تقديم الإسعافات لـ 1405 شخص أخر وتحويل للمراكز الصحية 353 مصطاف"، يضيف نفس المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 12:24
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تسجيل 17 وفيات منها 12 غرقا في الشواطئ الممنوعة خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 12:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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