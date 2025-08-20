تسجيل 17 وفيات منها 12 غرقا في الشواطئ الممنوعة خلال أسبوع

الجزائر - سجلت مصالح الحماية المدنية 17 وفيات منها 12 غرقا في الشواطئ الممنوعة خلال الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 22 أوت 2020 , حسب حصيلة لذلت المصالح.

و جاء في بيان الحماية المدنية انه " تم تسجيل 17 وفيات منها 12 غرقا في الشواطئ الممنوعة على مستوى ولايات سكيكدة بـ 04 وفيات، بجاية و تيزي وزو بـ 03 وفيات، جيجل و بومرداس بـ 02 وفيات و ولايات عين تموشنت، وهران ومستغانم بـ 01 حالة وفاة".

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و أما في ما يخص جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام، "قام أعوان الحراسة خلال نفس الفترة ب 6331 تدخل ما سمح بإنقاذ من غرق حقيقي 4482 شخص و تقديم الإسعافات لـ 1405 شخص أخر وتحويل للمراكز الصحية 353 مصطاف"، يضيف نفس المصدر.