على الزوايا والجمعيات الدينية التصدي لكل التيارات التي تبث التفرقة في المجتمع

برج بوعريريج - أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر اليوم الأحد ببرج بوعريريج أنه "يتوجب على الزوايا و الجمعيات الدينية أن تتصدى لكل التيارات التي تبث التفرقة في المجتمع".

وأبرز السيد بلخضر خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي الزوايا و المدارس القرآنية و الجمعيات الدينية بمقر الولاية "ضرورة مواجهة كل دعاة الفتنة من خلال التمسك بديننا الإسلامي السمح الذي يسع الجميع و توعية المواطن بالتصدي لكل التيارات التي تبث التفرقة في المجتمع و الشروع في إرساء أسس الجزائر الجديدة".

وذكر في هذا السياق بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للزوايا و الجمعيات الدينية لما تمثله من "رمزية دينية مبنية على مرجعية قوامها وحدة الوطن و تماسكه".

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كما ثمن السيد بلخضر في ختام مداخلته الدور الذي تقوم به الجمعيات الدينية و ذلك في إطار المجهود الوطني الرامي لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19 من خلال نشاطها التضامني.