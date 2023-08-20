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نصاب الزكاة لهذا العام يقدر ب 705500 دج

  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 13:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
نصاب الزكاة لهذا العام يقدر ب 705500 دج

الجزائر - أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, في بيان لها يوم الأحد, أن نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لهذا العام قدر بسبع مائة وخمسة آلاف وخمسمائة (705.500,00) دينار جزائري.

وأوضحت الوزارة أن إخراج الزكاة "واجب على كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول (العام) بمقدر5ر2 بالمائة, أي ربع العشر, سواء كان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها".

وأشار ذات المصدر إلى أن "أصل النصاب هو عشرون (20) دينارا ذهبيا, ويقدر وزنها ب85 غراما, مع العلم ان سعر الغرام من الذهب من عيار 18 قيراط لدى الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة (أجينور) حدد ب 8.300,00 دج".

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وذكرت الوزارة أنها تضع تحت تصرف المواطنين "صندوق الزكاة" بالحسابات البريدية الولائية, داعية إياهم الى أن "يلتفوا حول هذا الصندوق ويضعوا زكاتهم في حساباته البريدية من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين وبالخصوص أولئك الذين تأثروا من جائحة كورونا".

آخر تعديل على الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 13:13
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نصاب الزكاة لهذا العام يقدر ب 705500 دج
  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 13:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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