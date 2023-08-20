نصاب الزكاة لهذا العام يقدر ب 705500 دج

وأوضحت الوزارة أن إخراج الزكاة "واجب على كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول (العام) بمقدر5ر2 بالمائة, أي ربع العشر, سواء كان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها".

وأشار ذات المصدر إلى أن "أصل النصاب هو عشرون (20) دينارا ذهبيا, ويقدر وزنها ب85 غراما, مع العلم ان سعر الغرام من الذهب من عيار 18 قيراط لدى الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة (أجينور) حدد ب 8.300,00 دج".

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