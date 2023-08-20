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حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 229 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 13:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات

الجزائر- لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 229 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور تم تسجيلها بمناطق متفرقة من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة, حسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تبسة بوفاة شخصين وإصابة 11 آخر مع تسجيل 3 تدخلات في حوادث المرور.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا, قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, عبر كافة التراب الوطني, ب45 عملية تحسيسية عبر 11 ولاية لتذكير المواطنين بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام ب38 عملية تعقيم عبر 10 ولايات شملت منشآت وهياكل عمومية ومجمعات سكنية وشوارع.

وفي إطار حراسة الشواطئ والاستجمام, قام أعوان الحراسة للحماية المدنية ب1108 تدخل سمح بإنقاذ 800 شخص من الغرق وتقديم الإسعافات لـ 251 شخص آخر.

كما قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية, خلال نفس الفترة, بإخماد 21 حريقا أدت إلى إتلاف 203 هكتار من الغابات و 41.5 هكتار من الأدغال وهكتارين (2) من الحشائش وكذا 1920 حزمة تبن و 960  شجرة مثمرة, إلى جانب 35 نخلة.

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حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 229 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 13:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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