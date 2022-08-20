حوادث المرور: وفاة 15 شخصا وإصابة 603 آخرين خلال 72 ساعة الأخيرة

الجزائر- لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب 603 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 466 حادث مرور على مستوى مختلف جهات الوطن خلال 72 ساعة الاخيرة, حسبما أفادت به يوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية .

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تيارت بوفاة 4 اشخاص وإصابة 16 شخصا أخر، مع تسجيل 12 تدخلا في حوادث المرور.

ومن جانب آخر تم تسجيل وفاة شخصين (2) غرقا في المجمعات المائية الأول بولاية المدية يبلغ من العمر 12 سنة بمجمع مائي بالمكان المسمى البياضة ببلدية السدراية، والثاني بولاية تمنراست يبلغ من العمر 8 سنوات تم انتشال جثته من بركة مائية بقرية أراك ببلدية عين منقل.

وفيما يخص جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام، فقد تم تسجيل 9 وفيات غرقا في البحر في كل من ولايات تيبازة بـ 3 اشخاص و بومرداس (شخصين) و بجاية (شخصين)، جيجل شخص (1) وولاية سكيكدة شخص (1).

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وبشأن النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 98 عملية تحسيسية عبر 29 ولاية ( 75 بلدية) لفائدة المواطنين، حيث تم حتهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 157 عملية تعقيم عبر 30 ولاية (79 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا المجمعات السكنية والشوارع.

وعن مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، فقد قام جهاز الحرائق بالحماية المدنية بإخماد 70 حريقا منها 35 حريقا مس الغابات و 32 حريقا مس الادغال و 47 حريقا مس الحشائش و الاحراش و 18 حريقا مس محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 716 هكتار من الغابات و 193 هكتار من الأدغال و 610 هكتار من الحشائش و كذا 18915 حزمة تبن و 6992 شجرة مثمرة الى جانب 977 نخلة.