إعادة فتح شاطئ نادي الصنوبر أمام المواطنين

الجزائر- أعيد يوم الجمعة فتح شاطئ نادي الصنوبر, الذي كان مخصصا للقاطنين بإقامة الدولة هناك, أمام المواطنين, حسبما لاحظته "وأج" بعين المكان.

وعلى الرغم من أن الخبر الذي تناقلته بشكل واسع مواقع التواصل الاجتماعي لم يتم تأكيده من مصدر رسمي, إلا أن اعدادا كبيرة من المواطنين توافدت على هذا الشاطئ طيلة اليوم لدرجة أن عناصر جهاز الامن المتواجد بمدخل الشاطئ اضطرت في حدود الساعة 18سا بسبب امتلاء موقف السيارات لإرجاع الوافدين من عائلات أو أصدقاء لزيارة الموقع الذي ظل مغلقا لأكثر من 29 عاما أمامهم.

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ولم تتمكن "وأج "من الاتصال بمسؤولي هذا الموقع للحصول على مزيد من المعلومات.