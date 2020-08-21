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كفالة: إمكانية مطابقة اللقب العائلي للمكفول مجهول النسب مع كفيله

  أدرج يـوم : الجمعة, 21 آب/أغسطس 2020 16:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرات
كفالة: إمكانية مطابقة اللقب العائلي للمكفول مجهول النسب مع كفيله

الجزائر - سيكون بإمكان كافلي طفل مجهول النسب تغيير لقب هذا الأخير ومطابقته مع لقب الكفيل، وفقا لأحكام مرسوم تنفيذي معدل ومتمم للمرسوم المتعلق بتغيير اللقب، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتشير المادة الأولى مكرر من المرسوم المعدل إلى أنه "يمكن للشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل و لفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل طلب تغيير اللقب العائلي للطفل، ومطابقته مع لقبه".

غير أنه، وفي حال كون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة فإنه "يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي"، حسب ما أوضحه المرسوم ذاته.

وفي حال تعذر ذلك، "يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل" وذلك "بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريح شرفي في شكل عقد رسمي، يصرح فيه وتحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى"، علما أنه بإمكان المعنيين تقديم طلب تغيير اللقب والوثائق المرفقة به عن طريق البريد الالكتروني.

ويشير المرسوم إلى أنه و عقب استيفاء المراحل القانونية، أي نشر طلب تغيير اللقب وانتهاء مهلة الاعتراضات المتعلقة بهذا التغيير (ستة أشهر) وعرض الملف على لجنة خاصة، ''يغير اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب أمر من رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل المكفول".

وفي حال كان هذا المقر خارج دائرة اختصاصه، "يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليما للقيام بذلك".

آخر تعديل على الجمعة, 21 آب/أغسطس 2020 17:13
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كفالة: إمكانية مطابقة اللقب العائلي للمكفول مجهول النسب مع كفيله
  أدرج يـوم : الجمعة, 21 آب/أغسطس 2020 16:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرة   شارك

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