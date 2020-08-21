برمضان: الانتهازية في العمل الجمعوي ستزول تدريجيا

البليدة - أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، مساء يوم الخميس بالبليدة أن "الانتهازية في العمل الجمعوي ستزول بشكل تدريجي ليفسح المجال للجمعيات التي تعمل من أجل خدمة المجتمع".

وأوضح السيد برمضان خلال لقاء تشاوري جمعه مساء اليوم مع ممثلي الحركة الجمعوية من أعضاء و رؤساء الجمعيات و لجان الأحياء بالولاية "أنه بفضل الأليات القانونية و التنظيمية التي سيتم إقرارها مستقبلا سيتم القضاء على الانتهازية في المجال الجمعوي."

و أضاف في هذا الصدد أن رقمنة عمل الجمعيات سيمكن من تقييم عملها و هذا من خلال عرض مختلف النشاطات التي تقوم بها في مختلف المجالات سواءا الخيرية أو الرياضية و الثقافية و كذا تقييمها مما سيجبر تلك الانتهازية منها على الاختفاء تدريجيا.

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و في سياق ذي صلة كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج عن استحداث مستقبلا منصة رقمية خاصة باستقبال شكاوي الجمعيات و ممثلي المجتمع المدني بهدف النظر فيها و العمل على حلها في مسعى خلق جسر تواصلي ما بين الادارة و الجمعيات و هو المطلب الذي تصدر انشغالاتهم اليوم خلال اللقاء الذي نظم على مستوى قاعة المؤتمرات بالولاية.

من جهة أخرى أشاد السيد برمضان بالعمل الكبير الذي تقوم به الحركة الجمعوية بالخارج ممثلة في الجالية الوطنية التي تعمل على خلق جسر تواصل مع بلدها الأم و تعمل على المساهمة في خدمة الوطن، يضيف ذات المسؤول مشيرا في هذا السياق الى أنه سيتم العمل على خلق أرضية تواصل بينها و ما بين الجمعيات الوطنية للاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات.

وفي سياق أخر، أشاد السيد برمضان بالدور الهام الذي لعبته الحركة الجمعوية بالولاية في مجابهة جائحة كورونا و التي تواجدت في الميدان رفقة السلطات العمومية سواءا من خلال المساهمة في العمل التحسيسي أو ايصال المساعدات للعائلات المتضررة خلال فترة الحجر الصحي ما يؤكد الأهمية الكبيرة للحركة الجمعوية في بناء الوطن، يقول.