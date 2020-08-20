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حركة جمعوية: منصة رقمية قريباً

  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 18:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرات
حركة جمعوية: منصة رقمية قريباً

المدية - أعلن مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج, نزيه برمضان يوم الخميس بالمدية عن إطلاق منصة رقمية مخصصة للحركة الجمعوية "عما قريب", بهدف السماح للجمعيات بإبداء رأيها في القضايا التي تهم الحياة اليومية للمواطنين والمشاركة في التكفل بانشغالاتهم.

وأوضح السيد برمضان خلال لقاء جمعه بالحركة الجمعوية لولاية المدية, نُظم بالقطب الجامعي, أن "المنصة الرقمية ستكون متاحة لممثلي الحركة الجمعوية الوطنية بحيث سيتمكنون من تقديم الطلبات أو التعبير عن انشغالات المواطنين أو التطرق إلى أي نوع من المشاكل التي تواجه السكان, مما يسهل التكفل بالانشغالات المعبر عنها".

وأضاف المستشار إن انشغالات الحركة الجمعوية المُعبّر عنها "ستُدرس تلقائيًا ويتم التكفل بها بشكل فعلي", موضحًا أن هذه الأداة "ستعزز التقارب بين الأفكار والاقتراحات التي يعبر عنها فواعل المجتمع المدني, وتقوي الصلة بينهم وتساعد على إقامة قناة اتصال دائمة بين المواطن والدولة".

كما أكد أن إطلاق هذه المنصة الرقمية سيساهم أيضا في "تعزيز العمل الجمعوي وتنمية الروح المؤسساتية", مضيفا أن اللقاءات التشاورية التي انطلقت قبل أيام مع مختلف الحركات الجمعوية في البلاد تهدف إلى "تبني خارطة طريق من شأنها أن تساعد على تجاوز جميع العقبات التي قد تتشكل على أرض الواقع والسماح بالتجسيد السريع للإجراءات الحكومية".

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كما سلط السيد برمضان الضوء على الإرادة التي أبداها رئيس الجمهورية في ترقية دور المجتمع المدني وتقوية روابطه بمؤسسات الدولة في إطار الديمقراطية التشاركية, خدمة للمصلحة العامة.

واغتنم المشاركون في هذا اللقاء الفرصة لطرح جملة من الانشغالات والمقترحات ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني خلال الوضع الراهن وما هو متوقع منه, متناولين قضايا مختلفة تتعلق بتطلعات السكان في مجال التنمية وتحسين الظروف المعيشية, وبخاصة في مناطق الظل التي يجب أن تحظى, حسبهم, باهتمام "خاص".

آخر تعديل على الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 18:37
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حركة جمعوية: منصة رقمية قريباً
  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 18:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرة   شارك

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