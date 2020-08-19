وهران: وضع المخطط الأمني "الأزرق" عبر الشواطئ

وهران- باشرت مصالح الأمن الولائي لوهران يوم الأربعاء بوضع مخطط أمني خاص "الأزرق" على مستوى شواطئ الكورنيش الوهراني بعد قرار إعادة الفتح التدريجي للفضاءات السياحية والترفيهية مع التقيد باجراءات الوقاية من كوفيد-19.

وأبرز رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي لوهران محافظ الشرطة سليم عريوة لوأج أن "الوسائل المسخرة في إطار موسم الاصطياف لا تتعلق بتأمين الممتلكات والأشخاص فحسب, لكنها تهدف أيضًا إلى احترام التدابير الوقائية على مستوى الشواطئ ضد تفشي فيروس كورونا".

وقد تم إطلاق هذا الإجراء على مستوى شاطئ "بوسيجور" التابع لدارة عين الترك بحضور رئيس أمن الدائرة الذي أشار للصحافة الى أن "هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للقرارات المتعلقة بالفتح التدريجي للأماكن السياحية والترفيهية لاسيما الشواطئ والأماكن العامة التي تشهد حاليا إقبالا كبيرا من قبل المواطنين ".

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وأضاف أن "هذا المخطط الأمني الاستثنائي يرتكز بالدرجة الأولى على احترام الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وفرض سيادة القانون على جميع المخالفين للقرارات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن ".

ويسهر على تطبيق هذا الإجراء أعوان يعملون بالزي المدني والرسمي (راجلة وراكبة) من مختلف المصالح العملياتية التابعة للأمن الولائي للسهر على مجانية الشواطئ ودعوة المواطنين للتبليغ عن أي تجاوزات عبر الأرقام الخضراء .

وقد تم بالمناسبة تهيئة مراكز الشرطة على مستوى الشواطئ التابعة لإقليم اختصاص الأمن الولائي.