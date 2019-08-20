مكافحة فيروس كورونا: قافلة تضامنية لفائدة أكثر من 4.000 أسرة محرومة

الجزائر- بادر الهلال الأحمر الجزائري، يوم الأربعاء، بإرسال قافلة تضامنية من الجزائر العاصمة لفائدة أكثر من 4.000 أسرة محرومة في 15 ولاية من البلاد، سيما في الجنوب و الهضاب العليا.

وأكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في تصريح للصحافة قبيل إطلاق هذه القافلة، أن هذه المساعدة المندرجة في إطار "مساهمة الهلال الأحمر الجزائري في دعم العائلات المعوزة من اجل مواجهة الأزمة الصحية الحالية"، تتكون من مائة طن من المواد الغذائية ومواد التنظيف.

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و أضافت أن هذه القافلة تندرج كذلك في إطار "مساهمة الهلال الأحمر الجزائري في جهود الدولة في الحفاظ على أرواح و صحة المواطنين و تستهدف الأسر المقيمة في مناطق الظل و التي تتطلب خلال هذا الظرف الصحي أن تكون محصنة". وقالت السيدة بن حبيلس إن الأسر المستفيدة تقطن في ولايات مثل تمنراست وأدرار وخنشلة وغيرها ، مشيرة إلى أن هذا العمل التضامني "يدل على تقاليد وقيم الشعب الجزائري حيث أن التعاون والتضامن راسخان لديه منذ زمن طويل ".

كما ذكرت انه منذ يناير 2020، تلقت أكثر من 260.000 أسرة مساعدات مماثلة من الهلال الأحمر الجزائري،كما قدم أيضًا مساعدات إنسانية على المستوى الإقليمي للسكان الصحراويين في مخيمات اللاجئين، في مالي ، و النيجر، مشيرة إلى أن جميع تبرعات الهلال "تأتي من المتبرعين وليس من الخزينة العمومية".