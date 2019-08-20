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الجزائر العاصمة: حجز ما يقارب النصف كيلوغرام من الهروين و 90 غ من الكوكايين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 15:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات

الجزائر- فككت مصالح أمن ولاية الجزائر جماعة إجرامية تتكون من تسعة أشخاص مشتبه فيهم من بينهم خمس رعايا أفارقة مع حجز 428 غرام من الهروين و 90 غراما من الكوكايين ومبلغ مالي قدره 817.500 دج, حسبما أكده يوم الأربعاء بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لذات الهيئة الأمنية.

وجاء في البيان أنه في إطار محاربة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات, تمكنت المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تتكون من تسعة أفراد, من بينهم خمس رعايا أفارقة, عن قضية الاستراد والتجارة بالمخدرات من نوع هروين وكوكايين, النقل والتوزيع والمشاركة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

كما تمكنت ذات الفرقة, حسب ذات النص, من حجز كمية من المخدرات الصلبة من نوع هروين وزنها 428 غرام, كمية من الكوكايين وزنها 90 غراما, مبلغ مالي قدره 817.500 دج مبلغ من العملة الأجنبية قدره 150 أورو, سيارتين (02) سياحيتين, أربع جوازات سفر, أربع أجهزة كمبيوتر محمول, ميزانين (02) إلكترونيين, 20 هاتف نقال إضافة إلى مواد معدة لمعالجة وتعبئة المخدرات الصلبة.

بعد استكمال الاجراءات القانونية المعمول بها قانونيا, تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية للنظر في ملفهم, يختم البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 16:08
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الجزائر العاصمة: حجز ما يقارب النصف كيلوغرام من الهروين و 90 غ من الكوكايين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 15:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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