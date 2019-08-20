الجزائر العاصمة: حجز ما يقارب النصف كيلوغرام من الهروين و 90 غ من الكوكايين

مكافحة فيروس كورونا: قافلة تضامنية لفائدة أكثر من 4.000 أسرة محرومة -

مفارز الجيش الوطني الشعبي تنفذ, خلال أسبوع, عدة عمليات أسفرت عن نتائج نوعية -

زيارة عمل للرئيس تبون الى المسجد الأعظم يوم الخميس -

اتحاد الجزائر/عنتر يحيى: ''اخترت الأشخاص الذين أعتقد أنني سأنجح معهم'' -

جيدو: المنتخب الوطني أكابر في تربص تحضيري من 22 أغسطس إلى 10 سبتمبر -

شنين يدعو إلى بناء سلم عالمي بتضامن إنساني مستديم وعمل برلماني مشترك -

زيغود يوسف وعبان رمضان: رجلا دولة جمعهما تصور شامل -

مالي: قادة التمرد يعلنون عن مرحلة انتقالية مدنية وسط دعوات إلى العودة الفورية للنظام الدستوري -

مالي: الجزائر تعبر عن رفضها القاطع لكل تغيير غير دستوري للحكم -

وزارة المالية تدرس إنشاء فروع بنكية جزائرية في الخارج بإشراك الخواص -

زلزال ميلة: اختيار عقار قريبا لإعادة بناء سكنات المتضررين بمنطقة الخربة -

تبون: تنويع الصادرات و تشجيع الاستثمار من أجل بعث الاقتصاد الوطني -

20 قالمة: توجيه ضربات موجعة للمستعمر الفرنسي كان الهدف الرئيسي لهجومات الشمال القسنطيني -

حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 1439 آخرين بجروح خلال أسبوع -

كوفيد-19: دعوة إلى تسقيف سعر التحاليل الطبية السريعة -

طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه لقطاع غزة -

الرئيس المالي يعلن استقالته -

تحرير الطاقات الإنتاجية، شرط أساسي للإنعاش الاقتصادي -

بومرداس: إستقبال ووضع ما يزيد عن 300 رعية جزائرية تم إجلاؤها من تركيا في الحجر الصحي -