 حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 1439 آخرين بجروح خلال أسبوع

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تيزي وزو بوفاة 5 أشخاص وجرح 34 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية.
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وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بـ 469 عملية لتوعية المواطنين بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 747 عملية تعقيم عامة شملت عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع.
من جهة أخرى، تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد 427 حريق أدى الى إتلاف 2925 هكتار من الغابات، 1536 هكتار من الأدغال، 1791 هكتار من الحشائش وكذا 16530 ربطة تبن، 16076 شجرة مثمرة و 414 نخلة.