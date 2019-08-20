Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

 حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 1439 آخرين بجروح خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 12:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
 حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 1439 آخرين بجروح خلال أسبوع

الجزائر - لقي 22 شخصا حتفهم وأصيب 1439 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حودث مرور تم تسجيلها عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الفترة الممتدة من 9 الى 15 من الشهر الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الاربعاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تيزي وزو بوفاة 5 أشخاص وجرح 34 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية.

 إقرأ أيضا: حوادث الطرقات: وفاة شخصين وجرح 89 آخرين خلال نهاية الأسبوع

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بـ 469 عملية لتوعية المواطنين بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 747 عملية تعقيم عامة شملت عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع.    

من جهة أخرى، تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد 427 حريق أدى الى إتلاف 2925 هكتار من الغابات، 1536 هكتار من الأدغال، 1791 هكتار من الحشائش وكذا 16530 ربطة تبن، 16076 شجرة مثمرة و 414 نخلة.

آخر تعديل على الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 12:29
كلـمات مفتـاحيــة :
 حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 1439 آخرين بجروح خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 12:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.19

زلزال ميلة: اختيار عقار قريبا لإعادة بناء سكنات المتضررين بمنطقة الخربة

20.08.19

تبون: تنويع الصادرات و تشجيع الاستثمار من أجل بعث الاقتصاد الوطني

20.08.19

هجومات 20 أوت 1955 بسكيكدة: رسالة مباشرة مفادها لا بديل عن الاستقلال

20.08.19

20 أوت 1955 بقالمة: توجيه ضربات موجعة للمستعمر الفرنسي كان الهدف الرئيسي لهجومات الشمال…

20.08.19

 حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 1439 آخرين بجروح خلال أسبوع

20.08.19

مالي: العسكريون المتمردون على الحكم يعلنون عن انتخابات عامة "خلال مهلة معقولة"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.17

أنترنت: 8 ميغا بنفس سعر الـ 4 ميغا ابتداء من 18 أغسطس

20.08.18

أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

20.08.17

نحو تنظيم نسخة افتراضية لصالون الجزائر الدولي للكتاب

20.08.17

برمضان: العمل على الوصول إلى ديمقراطية تشاركية خدمة للتنمية

20.08.17

اجتماع غداً الثلاثاء حول ترقية سيرغاز

20.08.17

اجتماع بوزارة التجارة لمناقشة إجراءات مراقبة السلع المستوردة عبر الحدود