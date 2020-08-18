مكافحة فيروس كورونا: الهلال الأحمر الجزائري يتسلم هبة مالية من مؤسسة سويس-الجزائر

الجزائر- تسلم الهلال الأحمر الجزائري يوم الثلاثاء بالجزائر هبة مالية من مؤسسة سويس الجزائر المختصة في معالجة المياه و هذا في اطار المساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا.

و في تصريح للصحافة, خلال حفل التوقيع على هذه الهبة, أكدت السيدة سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن هذه الهبة المقدرة ب 6,5 مليون دج ستوجه لشراء جهاز سكانير لفائدة أحد مستشفيات الوطن و الذي تتراوح قيمته ما بين 20 الى 30 مليون دج.

في هذا الصدد, أوضحت بن حبيلس أن الأمر يتعلق ب "مستشفى بطاقة 240 سرير لكنه لا يتوفر سوى على جهاز التخطيط الكهربائي للقلب ( أو سي جي) حيث قمنا يتزويده بجهاز ثان كما نعمل حاليا على دعوة المحسنين لتزويد مصلحة هذا المستشفى الخاصة ب كوفيد-19 يجهاز سكانير من خلال جمع اجمالي المبلغ الذي يسمح باقتنائه".

و لدى اشارتها الى أن هذا الجهاز سيسمح " للفئة المحرومة على مستوى الولاية باللجوء الى الفحص بالسكانير كونهم لا يستطيعون دفع ثمنه الباهظ " فقد أوضحت بن حبيلس أن عمل سويس-الجزائر "يؤكد المصداقية التي يتمتع بها الهلال الأحمر الجزائري لدى المؤسسات الوطنية و الأجنبية العديدة التي تقترح تقديم مساعداتها للهلال بكل شفافية".

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و من جهته, أكد المدير العام لسويس-الجزائر السيد علي نويوة قائلا " نريد أن نكون طرفا فاعلا في الجهود الوطنية الرامية الى مكافحة فيروس كورونا لهذا ساهمنا في تجهيز مستشفى حتى يستفيد عدد أكبر من الاشخاص من هذه الهبة " مذكرا بأن هذه المؤسسة متواجدة منذ سنوات خلت بالجزائر و من بين نشاطتها مشروع تحلية المياه بالحامة.

كما أضاف أنه "نظرا لتعقد الأزمة الصحية الحالية" تعمل المؤسسة على " الحفاظ على أكبر نسبة من المياه لسكان العاصمة من خلال تزويدها بنسبة 25 بالمئة بهذه المادة" مستطردا أن الماء هو "اساس النظافة" ليكشف من جهة أخرى عن الاستراتيجية الداخلية التي وضعتها سويس الجزائر لتفادي الاصابة بالفيروس ضمن طاقمها.

-رقم أخضر موجه لتقديم الدعم النفسي قريبا-

و خلال نفس المناسبة, صرحت بن حبيلس أن الهلال الأحمر الجزائري سيضع قريبا رقما أخضر على مستوى مقره موجه لتقديم الدعم النفسي للأشخاص المتأثرين بفيروس كورونا .

كما أوضحت تقول أن " هذا المشروع الهام سيكون باشراك جمعية " التخطيط العائلي" التي ستضع تحت تصرفنا مختصين في علم النفس و وزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية التي ستضمن مجانية الرقم الأخضر" مشيرة الى أن هذا العمل يرمز الى " التضامن بين المنظمات غير الحكومية و السلطات العمومية و الهلال الأحمر الجزائري ".

و بخصوص اسهامات الهلال الأحمر الجزائري في مكافحة وباء كوفيد-19, أكدت بن حبيلس أنه "تم اخطار" الهلال منذ ظهور الفيرسو في الصين حيث شرع بمعية الفيدرالية الدولية للصليب و الهلال الأحمرين عبر العالم في تكوين متطوعين حول تسيير الكوارث و الأوبئة.

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من جهة أخرى, تم اطلاق حملات تحسيسية حول مخاطر الفيروس عبر التراب الوطني في حين أن 250000 عائلة من المناطق المحرومة استفادت من طرود غذائية و أخرى خاصة بالنظافة و التطهير اضافة الى تدعيم امكانيات و وسائل الهياكل الاستشفائية كانت آخرها فرجيوة (ميلة).