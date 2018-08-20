Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اعتماد 4 آلاف جمعية في ظرف شهر و نصف و العدد في تزايد مستمر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 16:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات

سطيف - أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه رمضان يوم الثلاثاء من سطيف بأنه "تم اعتماد 4 آلاف جمعية على المستوى الوطني في ظرف شهر و نصف و العدد في تزايد مستمر."

وأوضح السيد برمضان خلال لقاء تشاوري مع  ممثلي الحركة الجمعوية, بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم بجامعة فرحات عباس (سطيف1), بأن " اعتماد هذه الجمعيات جاء من بين 8 آلاف طلب اعتماد لإنشاء جمعيات وذلك في ظل التسهيلات الممنوحة في هذا الإطار."

وترتكز هذه التسهيلات التي أمرت بها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالخصوص على "حل المشاكل و العراقيل ذات الصلة بالمحضر القضائي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و العدل, و كذا تقليص عدد الوثائق المطلوبة و مدة دراستها," حسب ما ذكره ذات المسؤول.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج في ذات السياق بأنه " يتعين على فعاليات المجتمع المدني التي يشهد عددها ارتفاعا مستمرا أن تتجه مستقبلا نحو التنظيم و التأطير و التأهيل و المرافقة بينها و بين مؤسسات الدولة."

وبعد أن أبرز الدور الذي تلعبه الجمعيات و فعاليات المجتمع المدني في بناء دولة قوية, قال نزيه برمضان بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أثنى على الجمعيات التي شاركت رفقة مؤسسات الدولة في مكافحة جائحة كورونا و خففت العبء عليها خلال هذه الأزمة الصحية, مثلما أثنى على الجيش الأبيض من أطباء و أعوان شبه طبيين و مستخدمين في قطاع الصحة و غيرهم.

وأضاف أنه "من المفروض علينا اليوم المضي نحو تغيير نمط العمل الجمعوي," مشيرا في نفس السياق إلى أن "هذا التغيير يتطلب استراتيجية و رؤية تعتمد على آليات قانونية ذو إدارية و تنظيمية من أجل الوصول إلى مجتمع مدني منظم يرافق مؤسسات الدولة و الحكومة التي تعمل حاليا على مشاريع التنويع الاقتصادي و يستشار كذلك في إطار ما يسمى ب +الديمقراطية التشاركية+."

وحسب نزيه برمضان فإن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات المنعقدة عبر جميع ولايات الوطن للتشاور مع المجتمع المدني من أجل الخروج بمجموعة من الاقتراحات و التوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار لتنظيم الحركة الجمعوية و جعلها أداة فعالة في المساهمة في بناء الجزائر الجديدة و فقا لاستراتيجية مستقبلية تمكنها من تأدية دورها الأساسي في التنمية.

كلـمات مفتـاحيــة :
اعتماد 4 آلاف جمعية في ظرف شهر و نصف و العدد في تزايد مستمر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 16:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.18

الوزير الأول يدعو إلى رؤية مشتركة لبناء اقتصاد جديد

20.08.18

كورونا: 419 إصابة جديدة, 306 حالة شفاء و 12 حالة

20.08.18

مالية: برنامج الاصلاحات لتطوير الحوكمة و تغيير منهجية التسيير يدخل المرحلة النهائية

20.08.18

الجيش الوطني الشعبي: تخرج 10 دفعات بالمدرسة العليا للعتاد بالحراش

20.08.18

محادثات مع وزارة المالية من أجل حل مشكلة التدفق النقدي لسوناطراك

20.08.18

وفد من وزارة الثقافة و الفنون يحل بميلة لمعاينة الآثار المكتشفة جراء الهزتين الأرضيتين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.17

أنترنت: 8 ميغا بنفس سعر الـ 4 ميغا ابتداء من 18 أغسطس

20.08.17

اجتماع غداً الثلاثاء حول ترقية سيرغاز

20.08.17

اطلاق برنامج الذاكرة الوطنية كخطوة لتأسيس "الجمهورية الجديدة"

20.08.17

اجتماع بوزارة التجارة لمناقشة إجراءات مراقبة السلع المستوردة عبر الحدود

20.08.17

نحو تنظيم نسخة افتراضية لصالون الجزائر الدولي للكتاب

20.08.17

زغماتي يترأس الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء