Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر العاصمة: أمر بالإيداع في حق قاصر تسبب في حادث مرور أودي بحياة سائق دراجة نارية

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 15:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات

الجزائر- أفادت مصالح أمن ولاية الجزائر يوم الاثنين أن قاضي الأحداث لدى محكمة باب الوادي أصدر أمرا بالإيداع في حق قاصر تسبب في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بالحمامات أودى بحياة سائق دراجة نارية وخلف جروحا بالغة لمرافقه.

وجاء في بيان توضيحي لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر أنه "بتاريخ 12 أغسطس 2020 على الساعة (23:00) ليلا, وقع حادث مرور جسماني مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الحمامات بالقرب من الحاجز الأمني المنصب بمحاذاة الأمن الحضري الخامس الحمامات التابع لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة, بين سيارة سياحية ودراجة نارية".

وأضاف البيان أن "الحادث وقع بعد أن أقدم سائق السيارة الذي (تبين أنه قاصر) على تجاوز خطير لسيارة أخرى كانت قبله تحت سرعة مفرطة, الأمر الذي أدى إلى اصطدام مباشر بينه وبين سائق دراجة نارية ومرافقه اللذين أصيبا بجروح خطيرة لتتدخل مصالح الامن الحضري على الفور ويتم على اثرها نقل الجريحين على جناح السرعة إلى المستشفى المجاور بولوغين بن زيري باينام من طرف عناصر الحماية المدنية, أين أكد الطبيب المعاين وفاة سائق الدراجة مع تحويل مرافقه إلى مستشفى "لمين دباغين" باب الوادي الذي لا يزال ماكثا فيه إلى حد الساعة بسبب تعرضه لكسور ورضوض بالغة".

اقرأ أيضا :      أمن ولاية الجزائر: توقيف قرابة 4000 مشتبه فيه خلال شهر يوليو 

وأشار البيان أنه "على ضوء هذه المعطيات وتحت الإشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا, تم تحويل القاصر إلى مقر الأمن الحضري الخامس الحمامات وسماعه على محضر رسمي رفقة وليه الشرعي (والدته)".

"وبتاريخ 16 أغسطس 2020 تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي الذي أحال القضية على قاضي الأحداث, هذا الأخير بدوره أصدر في حق القاصر أمرا بالايداع بالمؤسسة العقابية القليعة قسم الأحداث", يخلص ذات البيان.

آخر تعديل على الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 15:53
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر العاصمة: أمر بالإيداع في حق قاصر تسبب في حادث مرور أودي بحياة سائق دراجة نارية
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 15:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.17

كورونا: 442 إصابة جديدة, 330 حالة شفاء و 9 وفيات

20.08.17

الرابطة الأولى- ادي بارادو: المدرب البرتغالي شالو يغادر العارضة الفنية

20.08.17

الدرك الوطني يضع مخططا خاصاً لتأمين موسم الاصطياف

20.08.17

زغماتي يترأس الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء

20.08.17

مصارعة: استئناف تدريبات النخبة الوطنية يوم الأربعاء

20.08.17

برمضان: العمل على الوصول إلى ديمقراطية تشاركية خدمة للتنمية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.10

تجارة: رفع تعليق التصدير عن المنتجات المحلية باستثناء المواد المدعمة

20.08.12

ميلة: اكتشاف آثار رومانية جديدة بعد التشققات الأرضية الناجمة عن الهزتين الأرضيتين

20.08.10

الممثل الفكاهي بشير بن محمد، روحه المرحة وعفويته في الأداء سر نجوميته

20.08.10

اعتماد دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات على المكونات المستوردة من طرف المناولين

20.08.11

فيلمان جزائريان في منافسة الدورة الافتتاحية لمهرجان عمان السينمائي الدولي بالأردن

20.08.14

المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية: تنويع المنتجات لاكتساح السوق مجددا