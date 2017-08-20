أمن ولاية الجزائر: توقيف قرابة 4000 مشتبه فيه خلال شهر يوليو

الجزائر - عالجت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمصالح أمن ولاية الجزائر أزيد من 3300 قضية أفضت إلى توقيف قرابة 4000 شخص مشتبه فيه خلال شهر يوليو المنصرم, , تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة, حسبما أفاد به يوم الإثنين بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في إطار مكافحة الجريمة الحضرية عالجت 3323 قضية أفضت إلى توقيف 3983 مشتبه فيه أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة من بينهم 1555 في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة, 506 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة وكذا 1922 شخص متورط في مختلف القضايا.

وذكر البيان من بين القضايا المعالجة 280 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات, 712 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص, أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة فقد تم معالجة 30 قضية, وكذا 758 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي بالإضافة إلى 130 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

وأبرز المصدر بخصوص قضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة أن ذات المصالح عالجت 489 قضية تورط فيها 506 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية أودع منهم 07 الحبس المؤقت.

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من جهة أخرى وفي إطار مكافحة المخدرات, تمت معالجة 1382 قضية تورط فيها 1555 شخص مع حجز 11 كلغ و 238 غرام من القنب الهندي بالإضافة إلى 37.722 قرص مهلوس, و 6ر5 غرام من الكوكايين و 23ر75 غرام من الهيروين.

وأضاف ذات المصدر بخصوص نشاطات الشرطة العامة و التنظيم خلال نفس الشهر من سنة 2020 فإن قوات الشرطة قامت بـ 28.142 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة أين تم تنفيذ 600 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.

واستنادا لذات المصدر في مجال الوقاية المرورية فقد سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة 15.550 مخالفة مرورية أين تم على إثرها سحب 5375 رخصة, كما تم تسجيل 40 حادث مرور أصيب على إثرها 38 شخص بجروح مع تسجيل 03 حالات وفاة حيث أن أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ 316 عملية حفظ النظام.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة 38.539 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17 بالإضافة إلى 1178 مكالمة خاصة بالرقم 104.