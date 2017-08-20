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حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 152 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 13:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات

الجزائر - لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 152 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 123 حادث مرور عبر عدة جهات من الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم الاثنين حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وذكر المصدر ذاته أن أعوان الحراسة للحماية المدنية سجلوا من جهة أخرى وفاة (2) شخصين غرقا في الشواطئ الممنوعة، الأول على مستوى ولاية عين تيموشنت يبلغ من العمر 30 سنة في شاطئ غير محروس بسيدي جلول ببلدية سيدي الصافي، والشخص الثاني بولاية جيجل وهو طفل يبلغ من العمر 14 سنة غرق بشاطئ غير محروس ببلدية ودائرة جيجل.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 83 عملية تحسيسية عبر 13 ولاية ( 43 بلدية) لفائدة المواطنين حيث تم تذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 82 عملية تعقيم عبر 17 ولاية (52 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.

وبشأن الحرائق قام جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية للحماية المدنية بإخماد 18 حريقا منها 6 حرائق خاصة بالغابات و 2 حريقين للادغال و6 حرائق مست الحشائش و الاحراش و4 حرائق مست المحاصيل الزراعية، حيث أدت هذه الحرائق الى إتلاف 19 هكتارا من الغابات و 305 هكتار من الأدغال و 825 هكتار من الحشائش و كذا 9750 حزمة تبن و 650 شجرة مثمرة.

وأشارت ذات الحصيلة الى أن التدخل السريع والتجنيد الدائم لوحدات الحماية المدنية مكن من إنقاذ وحماية الآلاف من هكتارات الغطاء النباتي، وكذا حماية المواطنين وممتلكاتهم.

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حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 152 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 13:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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