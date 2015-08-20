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حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 338 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 15:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 338 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 338 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة جراء 261 حادث مرور، سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وتم خلال نفس الفترة، تسجيل 05 وفيات غرقا على مستوى ولاية الشلف بوفاة 02 شخصين يبلغان من العمر 25 و32 سنة غرقا في البحر بشاطئ دشيرة 01 ببلدية الدهرة، وبولاية سكيكدة بوفاة 02 شخصين يبلغان من العمر 15 و17 سنة غرقا الأول بشاطئ العربي بن المهيدي ببلدية الفلفلة والثاني ببلدية الرميلة 2 ببلدية المرسى، وبولاية السعيدة بوفاة 01 شخص يبلغ من العمر 15 سنة غرقا في بركة مائية في المكان المسمى قرية المعطى ببلدية يوب، وتم تحويل الضحايا لمصالح حفظ الجثث المستشفيات المحلية.

إلى جانب هذا، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 92 حريقا منها 43 حريق غابة، 21 حريق أدغال، 15 حريق حشائش وأحراش، 16 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 1775 هكتار من الغابات، 631 هكتار من الأدغال، 443 هكتار من الحشائش وكذا 1210 حزمة تبن و1005 شجرة مثمرة محروقة.

وذكرت مصالح الحماية المدنية أن التدخل السريع والتجنيد الدائم لوحداتها مكن من إنقاذ وحماية الآلاف من هكتارات الغطاء النباتي، بالإضافة إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، فقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 102 عملية تحسيسية عبر 25 ولاية ( 80 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 220 عملية تعقيم عبر 30 ولاية (90 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 860 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 116 سيارة إسعاف و138 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 24 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين بـ 08 ولايات الذين تم إجلائهم: الجزائر، تيزي وزو، مستغانم، وهران، قسنطينة، بومرداس، عنابة وولاية الوادي.

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حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 338 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 15:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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