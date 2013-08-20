حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 313 آخرين خلال الاسبوع المنصرم بالمناطق الحضرية

ومقارنة بإحصائيات الأسبوع الماضي، تم تسجيل ارتفاع في عدد حوادث المرور بـ (+03) وكذا في عدد الجرحى بـ(+02) وارتفاع في عدد الوفيات بـ (+01).
وتشير المعطيات ذات الصلة الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97% نتيجة عدم احترام قانون المرور.
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وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل "توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، حفاظا على سلامة الجميع".
كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.