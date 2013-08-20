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حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 313 آخرين خلال الاسبوع المنصرم بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 15:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 313 آخرين خلال الاسبوع المنصرم بالمناطق الحضرية

الجزائر - سجلت مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من 4 الى 10 أغسطس الجاري، 252 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية  أدى الى وفاة 11 شخصا وإصابة 313 آخرين بجروح متفاوتة، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الخميس مصالح الامن الوطني.

ومقارنة بإحصائيات الأسبوع الماضي، تم تسجيل ارتفاع في عدد حوادث المرور بـ (+03) وكذا في عدد الجرحى بـ(+02) وارتفاع في عدد الوفيات بـ (+01).

وتشير المعطيات ذات الصلة الى  أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97% نتيجة عدم احترام قانون المرور.

إقرأ أيضا: حوادث المرور : وفاة 32 شخصا وإصابة 1462 آخرين خلال الاسبوع المنصرم 

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل "توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، حفاظا على سلامة الجميع".

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

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حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 313 آخرين خلال الاسبوع المنصرم بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 15:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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