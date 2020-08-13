قسنطينة: توقيف شخص محل أمر دولي بالقبض

و أوضح ذات المصدر في بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة بأن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات بخصوص شخص مبحوث عنه وفق أوامر قضائية حيث مكنت عمليات البحث و التحري و كذا الاستغلال الجيد للمعلومات من تحديد مكان تواجده.
و أضاف بأنه بعد وضع خطة أمنية محكمة تم توقيفه بالقرب من محور دوران محطة الترامواي بعلي منجلي مفيدا بأنه بإخضاعه للملامسة الجسدية القانونية عثر بحوزته على 4 قطع من المخدرات "كيف معالج" مخبأة داخل علبة سجائر و مهيأة للترويج إضافة إلى كمية من المهلوسات ومبلغ مالي من عائدات الترويج.
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و استنادا لذات المصدر الأمني فإن التحقيق مع الشخص الموقوف بين أنه محل أمر دولي بالقبض بخصوص قضية "المتاجرة بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة".
و بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني عن جرم "حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة" تم تقديمه بموجبه أمام النيابة المحلية حسب ذات البيان.