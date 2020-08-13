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قسنطينة: توقيف شخص محل أمر دولي بالقبض

  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 11:50     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات

قسنطينة - تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعلي منجلي التابعة لأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة محل أمر دولي بالقبض، حسب ما علم يوم الخميس من ذات السلك النظامي.

و أوضح ذات المصدر في بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة بأن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات بخصوص شخص مبحوث عنه وفق أوامر قضائية حيث مكنت عمليات البحث و التحري و كذا الاستغلال الجيد للمعلومات من تحديد مكان تواجده.

و أضاف بأنه بعد وضع خطة أمنية محكمة تم توقيفه بالقرب من محور دوران محطة الترامواي بعلي منجلي مفيدا بأنه بإخضاعه للملامسة الجسدية القانونية عثر بحوزته على 4 قطع من المخدرات "كيف معالج" مخبأة داخل علبة سجائر و مهيأة للترويج إضافة إلى كمية من المهلوسات ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

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و استنادا لذات المصدر الأمني فإن التحقيق مع الشخص الموقوف بين أنه محل أمر دولي بالقبض بخصوص قضية "المتاجرة بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة".

و بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني عن جرم "حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة" تم تقديمه بموجبه أمام النيابة المحلية حسب ذات البيان.

آخر تعديل على الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 13:10
كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: توقيف شخص محل أمر دولي بالقبض
  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 11:50     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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