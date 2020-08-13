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الوادي: إيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي

  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 11:21     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
الوادي: إيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي

 الوادي- أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي مساء الأربعاء بإيداع ثلاثة (3) متهمين الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في جريمة قتل منذ يومين بإحدى المزارع الواقعة بإقليم بلدية وادي العلندة، حسب ما علم من مصادر قضائية.

وقد أفضت نتائج التحقيقات القضائية في مرحلتها الأولى التي كانت مرفوقة بمحاضر سماع الضبطية القضائية التي حررت بشأن المتهمين الثلاثة (شابان وفتاة) إلى وجود قرائن إثبات تؤكد ارتكابهم جريمة قتل استعمل فيها السيف كأداة لفعل القتل، كما اوضحت ذات المصادر القضائية.

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واستنادا إلى حيثيات القضية وجهت السلطة القضائية تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد للمتهم الرئيسي الذي استعمل أداة "السيف" والفتاة بتهمة المساعدة على القتل العمدي فيما وجهت لصاحب المزرعة (المتهم الثالث) التي وقعت وسط أسوارها الجريمة تهمة عدم مساعدة شخص في حالة خطر.

آخر تعديل على الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 11:30
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الوادي: إيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي
  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 11:21     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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