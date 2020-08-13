الوادي: إيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي

الوادي- أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي مساء الأربعاء بإيداع ثلاثة (3) متهمين الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في جريمة قتل منذ يومين بإحدى المزارع الواقعة بإقليم بلدية وادي العلندة، حسب ما علم من مصادر قضائية.

وقد أفضت نتائج التحقيقات القضائية في مرحلتها الأولى التي كانت مرفوقة بمحاضر سماع الضبطية القضائية التي حررت بشأن المتهمين الثلاثة (شابان وفتاة) إلى وجود قرائن إثبات تؤكد ارتكابهم جريمة قتل استعمل فيها السيف كأداة لفعل القتل، كما اوضحت ذات المصادر القضائية.

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