الرئيس تبون يؤكد أن المجتمع المدني هو الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة

الجزائر - اعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, المجتمع المدني "الحليف الأول" لتحقيق استقامة الدولة, مشددا على ضرورة توفير كل الدعم و التسهيلات للمنظمات المدنية و مساعدتها على تنظيم صفوفها.

و في كلمة له خلال إشرافه على انطلاق الطبعة الثانية من اجتماع الحكومة بالولاة, سجل لرئيس تبون إصراره على مرافقة منظمات المجتمع المدني, قائلا بهذا الخصوص: "ألح للمرة الألف على إدماج المجتمع المدني و مساعدته في تنظيم صفوفه", مؤكدا على أنه يعد "الحليف الأول لاستقامة الدولة".

كما توجه رئيس الجمهورية للولاة و المنتخبين المحليين الذين دعاهم إلى توفير كل التشجيعات و التسهيلات و المساعدات للجمعيات المدنية التي تريد تنظيم نفسها و خلق كل الهيئات على المستوى الوطني و الولائي أو الجهوي.

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و كان الرئيس تبون قد أشاد مرارا بالدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني في مواجهة المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطنون, حيث قال "ألح على المجتمع المدني لأنه نزيه وأنا ميال كثير للحركة الجمعوية التي تهتم بيوميات المواطنين".

كما عبر في هذا الصدد عن "فخره" بوجود العديد من الشباب المتطوعين في شتى المجالات كمد يد العون للمرضى أو حماية البيئة, إلى غير ذلك.