كوفيد-19 : المسابح غير معنية بقرار الفتح التدريجي لفضاءات التسلية والاستجمام

الجزائر - أعلنت مصالح الوزير الاول اليوم الثلاثاء بأن حمامات السباحة غير معنية في الوقت الراهن بقرار الفتح التدريجي و المراقب لفضاءات التسلية و أماكن الاستجمام و الترفيه تحسبا من 15 أغسطس الجاري كإجراء للرفع التدريجي للحجر الذي فرضه انتشار جائحة كورونا.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها بأن قرار استئناف هذه النشاطات "يستثنى في الوقت الراهن حمامات السباحة وأحواض السباحة الأخرى سواء كانت داخل الفنادق أو في الفضاءات الأخرى المخصصة لذلك".