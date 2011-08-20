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ميلة: أزيد من 200 طن من المساعدات الغذائية للمتضررين من الهزتين الأرضيتين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 18:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
ميلة: أزيد من 200 طن من المساعدات الغذائية للمتضررين من الهزتين الأرضيتين

ميلة - صرحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة سعيدة بن حبيلس اليوم الثلاثاء من فرجيوة بميلة انه تم تخصيص ما يفوق عن 200 طن من المساعدات الغذائية المتنوعة للمتضررين من الهزتين الأرضيتين اللتين وقعتا الجمعة المنصرم بالولاية.

وأوضحت السيدة بن حبيلس من مركز تجميع المساعدات ببلدية فرجيوة بأن 50 طنا من المواد الغذائية المختلفة التي وصلت إلى الولاية قدمت من قبل التجار بمبادرة من وزارة التجارة أما الكمية المتبقية فتبرع بها محسنون و"علينا إيصالها لمستحقيها بكل شفافية" متحدثة عن وجود إعانات أخرى في طريقها إلى الولاية.

وأفادت بأن وجودها اليوم بميلة هو بغرض"توفير خدمات مكملة لجهود الدولة المقدمة منذ يوم وقوع الكارثة الطبيعية".

كما شددت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري على ممثلي الهيئة التي تشرف عليها القادمين من مختلف الولايات خلال اللقاء الذي عقدته معهم بإحدى قاعات المجلس الشعبي البلدي لفرجيوة على أن يقدموا "خدمات نوعية" للمتضررين خصوصا المحولين إلى المخيم الذي يعيشون فيه- حسبها- "أجواء غير طبيعية كيفما كانت الظروف المهيأة لهم هناك".

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وحثت بن حبيلس على إيصال الإعانات الغذائية بشكل "يحفظ كرامة المواطن مع عدم إقصاء العائلات المتضررة التي لم تلتحق بالمخيم " مفيدة بأن دور الهلال الأحمر الجزائري هو تقديم نشاط إنساني يشمل تنظيم وتسيير الأوضاع الناجمة عن الكوارث الطبيعية من خلال تكثيف الجهود وتبليغ المساعدات إلى مستحقيها وكذا التعايش معهم ومساندتهم عن قرب موجهة تعليماتها لنصب خيم للمتطوعين إلى جانب خيم المتضررين لتكون المرافقة مستمرة لهم.

جدير بالذكر أن السيدة سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري كانت قد أشرفت في مستهل زيارتها ببلدية فرجيوة (غرب ميلة) على تسليم تجهيزات ومساعدات طبية متنوعة للمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد مداحي بذات البلدية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 19:01
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ميلة: أزيد من 200 طن من المساعدات الغذائية للمتضررين من الهزتين الأرضيتين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 18:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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