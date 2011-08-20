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أمن ولاية الجزائر: حجز أزيد من 3.300 قرص مهلوس و1 كلغ من القنب الهندي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 15:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
أمن ولاية الجزائر: حجز أزيد من 3.300 قرص مهلوس و1 كلغ من القنب الهندي

الجزائر - تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة من حجز 1 كلغ من القنب الهندي (الكيف المعالج) وأزيد من 3.300 قرص مؤثر عقلي مع توقيف شخص مشتبه فيه، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مسؤول بذات أمن المقاطعة.

وأوضح رئيس خلية الإصغاء والنشاط الوقائي بأمن المقاطعة الادارية بوزريعة محافظ الشرطة نذير بومنصورة في تصريح للصحافة خلال عرض المحجوزات والمشتبه به، أنه تم معالجة هذه العملية المندرجة في إطار مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة، وذلك بعد ورود معلومة أمنية مؤكدة أن مفادها قيام شخص مشتبه فيه بترويج المخدرات من نوع "القنب الهندي" وكذا المؤثرات العقلية على مستوى قطاع الاختصاص.

وذكر أن عناصر الفرقة باشرت تحريات حثيثة ووضعت خطة محكمة وترصد واسعة أسفرت عن توقيف شخص مشتبه فيه (30 سنة) على متن سيارته السياحية وفي حالة تلبس بحيازة على حجز 3.354 قرص مؤثر عقلي كان بصدد ترويجها في وسط الشباب.

وأضاف ذات المسؤول الأمني أنه بتفتيش منزل المشتبه فيه وفقا لإذن نيابي صادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم ضبط وحجز واحد (01) كلغ من القنب الهندي، مبالغ مالية مختلفة تمثلت في 25.000 دينار جزائري و 1500 أورو و700 درهم بالإضافة إلى ميزان إلكتروني صغير الحجم كان يستخدم في وزن المخدرات إلى جانب حجز سيارة سياحية كانت تستعمل للترويج للمخدرات.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا للنظر في ملفه، يبرز ذات المصدر.

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أمن ولاية الجزائر: حجز أزيد من 3.300 قرص مهلوس و1 كلغ من القنب الهندي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 15:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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