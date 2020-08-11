Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الهلال الأحمر الجزائري يدعم مستشفى محمد مداحي بفرجيوة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 13:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
الهلال الأحمر الجزائري يدعم مستشفى محمد مداحي بفرجيوة

ميلة - أشرفت السيدة سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، صباح يوم الثلاثاء، ببلدية فرجيوة (غرب ميلة) على تسليم تجهيزات ومساعدات طبية متنوعة للمؤسسة العمومية الاستشفائية، محمد مداحي بذات البلدية.

و أكدت السيدة بن حبيلس من مستشفى فرجيوة بأن تواجد الهلال الأحمر اليوم في هذه "الوقفة الوطنية التضامنية التي شاركت فيها مختلف ولايات الوطن هو لدعم أهل ولاية ميلة عقب الكارثة الطبيعية التي حلت بهم جراء الهزتين الأرضيتين الجمعة المنصرم".

كما تعد هذه الزيارة، تضيف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، "بمثابة مساهمة لتدعيم قطاع الصحة وتحديدا مستشفى محمد مداحي من خلال توفير تجهيزات ومساعدات طبية لاستغلالها على مستوى مصلحة كوفيد 19 بذات المستشفى والتكفل بمرضاها".

و أكدت ذات المتحدثة بأن هذه الهبات التي هي من تقديم متبرعين تعد "تثمينا لجهود مستخدمي قطاع الصحة الذين يواجهون بولاية ميلة حاليا أزمة فيروس كورونا وخطر إصابة المتضررين من الهزتين الأرضيتين بهذه الجائحة مما يستدعي الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم".

وتتمثل المساعدات المقدمة في جهاز تنفس اصطناعي وجهازي تخطيط القلب و5 أجهزة حقن آلي وجهازي متابعة طبية إضافة إلى كمية من المستهلكات الطبية وكلها "تأتي استجابة لطلبات القائمين على هذه المؤسسة الصحية"، حسب ما تم إيضاحه.

اقرأ أيضا:      الهلال الأحمر الجزائري يرسل قافلة تضامنية للأسر المتضررة من زلزال ميلة

و أضافت السيدة بن حبيلس في ذات السياق بأن جهود الهلال الأحمر الجزائري بولاية ميلة متواصلة لتسيير هذه الازمة مقترحة ان يتم التعاون بين متطوعي هذا الجهاز الذي وصفته ب"الذراع الإنساني للسلطات العمومية" وكذا قطاع الصحة لإنجاز فحوصات سريعة للتأكد من سلامة أو إصابة المتضررين من الهزتين الأرضيتين بالفيروس و فرز المرضى عن الأصحاء لتجنب خطر انتشار الجائحة خصوصا في مخيم العائلات المنكوبة.

وكشفت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري عن إمكانية المساعدة بكمية من الكواشف السريعة إلى جانب فرق من الهلال الأحمر المؤهلين كونهم تلقوا تكوينا وفق معايير دولية.

و ستواصل السيدة بن حبيلس زيارتها ببلدية فرجيوة بتفقد مركز تجميع المساعدات الغذائية تتبعها جلسة عمل مع اللجان الولائية للهلال الحاضرة برفقتها لتعاين بعدها مخيم العائلات المنكوبة بملعب الشهيد بقاسم بلعيد ببلدية ميلة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 13:42
كلـمات مفتـاحيــة :
الهلال الأحمر الجزائري يدعم مستشفى محمد مداحي بفرجيوة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 13:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.11

فيلمان جزائريان في منافسة الدورة الافتتاحية لمهرجان عمان السينمائي الدولي بالأردن

20.08.11

كورونا: عدم تطبيق غرامات على المتخلفين عن دفع مستحقات الإيجار

20.08.11

تنصيب رئيسي والنائبين العامين لمجلسي قضاء ورقلة والاغواط

20.08.11

سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين في عدة مواقع لاستكمال الاجراءات الادارية والمالية

20.08.11

تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر

20.08.11

ورقلة: الحديقة النباتية "غابة المرابطين" بتقرت, مكسب في حاجة الى تثمين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.10

تجارة: رفع تعليق التصدير عن المنتجات المحلية باستثناء المواد المدعمة

20.08.10

اعتماد دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات على المكونات المستوردة من طرف المناولين

20.08.10

استخدام التقنيات الجيو- فضائية لتحديد الوعاء العقاري الموجه للزراعات الصحراوية

20.08.10

الوكالة الوطنية للنفايات تصدر أول عدد لمجلتها "النفايات مورد"

20.08.10

بوقادوم يستقبل وزير الداخلية الاسباني

20.08.10

تنسيق التعاون الامني و محاربة الجريمة المنظمة محور محادثات بين الجزائر واسبانيا