الهلال الأحمر الجزائري يدعم مستشفى محمد مداحي بفرجيوة

ميلة - أشرفت السيدة سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، صباح يوم الثلاثاء، ببلدية فرجيوة (غرب ميلة) على تسليم تجهيزات ومساعدات طبية متنوعة للمؤسسة العمومية الاستشفائية، محمد مداحي بذات البلدية.

و أكدت السيدة بن حبيلس من مستشفى فرجيوة بأن تواجد الهلال الأحمر اليوم في هذه "الوقفة الوطنية التضامنية التي شاركت فيها مختلف ولايات الوطن هو لدعم أهل ولاية ميلة عقب الكارثة الطبيعية التي حلت بهم جراء الهزتين الأرضيتين الجمعة المنصرم".

كما تعد هذه الزيارة، تضيف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، "بمثابة مساهمة لتدعيم قطاع الصحة وتحديدا مستشفى محمد مداحي من خلال توفير تجهيزات ومساعدات طبية لاستغلالها على مستوى مصلحة كوفيد 19 بذات المستشفى والتكفل بمرضاها".

و أكدت ذات المتحدثة بأن هذه الهبات التي هي من تقديم متبرعين تعد "تثمينا لجهود مستخدمي قطاع الصحة الذين يواجهون بولاية ميلة حاليا أزمة فيروس كورونا وخطر إصابة المتضررين من الهزتين الأرضيتين بهذه الجائحة مما يستدعي الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم".

وتتمثل المساعدات المقدمة في جهاز تنفس اصطناعي وجهازي تخطيط القلب و5 أجهزة حقن آلي وجهازي متابعة طبية إضافة إلى كمية من المستهلكات الطبية وكلها "تأتي استجابة لطلبات القائمين على هذه المؤسسة الصحية"، حسب ما تم إيضاحه.

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و أضافت السيدة بن حبيلس في ذات السياق بأن جهود الهلال الأحمر الجزائري بولاية ميلة متواصلة لتسيير هذه الازمة مقترحة ان يتم التعاون بين متطوعي هذا الجهاز الذي وصفته ب"الذراع الإنساني للسلطات العمومية" وكذا قطاع الصحة لإنجاز فحوصات سريعة للتأكد من سلامة أو إصابة المتضررين من الهزتين الأرضيتين بالفيروس و فرز المرضى عن الأصحاء لتجنب خطر انتشار الجائحة خصوصا في مخيم العائلات المنكوبة.

وكشفت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري عن إمكانية المساعدة بكمية من الكواشف السريعة إلى جانب فرق من الهلال الأحمر المؤهلين كونهم تلقوا تكوينا وفق معايير دولية.

و ستواصل السيدة بن حبيلس زيارتها ببلدية فرجيوة بتفقد مركز تجميع المساعدات الغذائية تتبعها جلسة عمل مع اللجان الولائية للهلال الحاضرة برفقتها لتعاين بعدها مخيم العائلات المنكوبة بملعب الشهيد بقاسم بلعيد ببلدية ميلة.