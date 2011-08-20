حوادث المرور : وفاة 32 شخصا وإصابة 1462 آخرين خلال الاسبوع المنصرم

الجزائر- لقي 32 شخصا مصرعهم وأصيب 1462 آخرين في 1182 حادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و 8 أغسطس الجاري, حسب حصيلة كشفت عنها يوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة سجلت بولاية الجلفة بوفاة 3 اشخاص وجرح 30 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 19 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, بـ 4069 تدخل سمح بإخماد 2.994 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

من جهة أخرى, قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بإخماد 233 حريق منها 122 حريق غابة, 38 حريق أدغال, 42 حريق أحراش, 31 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 2946 هكتار من الغابات, 4845 هكتار من الأدغال, 2289 هكتار من الحشائش وكذا 21180 ربطة تبن 6354 شجرة مثمرة محروقة و 1909 نخلة.

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وقد مكن "التدخل السريع والتجنيد الدائم لوحدات الحماية المدنية من إنقاد الآلاف من الهكتارات من الغطاء النباتي وكذا حماية المواطنين وممتلكاتهم", حسب نفس المصدر.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, بـ 611 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 638 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة, مجمعات سكنية وشوارع.