أمن ولاية الجزائر: حجز مسحوق خاص بمادة الإكستازي و150 قرص مؤثر عقلي

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس من حجز كيس بلاستيكي يحتوي على مسحوق وردي خاص بالمخدرات الصلبة من نوع "إكستازي" و 150 قرص مؤثر عقلي، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأشار البيان الى أنه "على إثر دوريات روتينية لفرقة الشرطة القضائية التابعة لذات أمن المقاطعة لفت انتباههم مركبة سياحية متوقفة على متنها شخصين أحدهما من جنس أنثى بالإضافة إلى شخص واقف بجوارهما ليتم التقرب منهم وإخضاعهم لعملية الملامسة الجسدية القانونية حيث أسفرت العملية على ضبط كيس بلاستيكي يحتوي على مسحوق وردي خاص بالمخدرات الصلبة من نوع إكستازي و 150 قرص مؤثر عقلي".

وأضاف المصدر أن العملية مكنت من حجز قارورة من المؤثرات العقلية وصفتان طبيتان صادرتان عن طبيب مختص في الأمراض العقلية، وصفتان طبيتان صادرتان عن طبيب عام وصفة طبية صادرة عن طبيب مختص في الأعصاب ثلاث 03 هواتف نقّالة ومبلغ مالي قدره 67.780 دينار.

بعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بوضع إثنين منهما الحبس المؤقت فيما تمّ إخلاء سبيل الفتاة.

وفي قضية ثانية تتعلق بالحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة تم حجز 120 غرام من "القنب الهندي"، و 30 قرص مؤثر عقلي وسيارة سياحية ومبلغ مالي قدره 355.500 دينار، حسبما ذكر في بيان ثان لذات المصالح الأمنية.

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وأوضح البيان أن قضية الحال عالجتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية "ذبيح شريف" التابعة للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بعد تحصلها على معلومة مفادها قيام شخص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى شارع "باتريس لومومبا" بالجزائر الوسطى ليتم على إثر ذلك تكثيف التحريات والأبحاث من طرف عناصر الشرطة العاملة بالميدان حيث تم رصد المشتبه فيه وهو يحمل كيس بلاستيكي ليتم توقيفه سريعا.

واستنادا لذات البيان تم إخضاع المشتبه فيه لعملية التلمس الجسدي القانونية وتفتيش كذلك الكيس الذي ضبط بداخله على صفيحة من المخدرات من نوع "القنب الهندي"، أربع قطع من نفس المادة و كذا 30 قرصا مؤثر عقلي وأربع 04 أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي ومبلغ مالي قدره 10.000 دينار جزائري.

بمواجهة المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه صرح بأن المحجوزات ملك لمشتبه فيه آخر يعد من مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية في الحي بمعية ثلاث شركاء آخرين، بتنفيذ إذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا لمنزل المشتبه فيهم، تم حجز مبلغ مالي قدره 157.000 دينار، كما تم حجز بداخل منزل مشتبه فيه آخر بعد تنفيذ إذن نيابي على قطعة مخدرات وزنها 03 غرام ومبلغ مالي قدره 188.500 دينار من عائدات الترويج للسموم.

بعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في ملفهم، يبرز ذات البيات.