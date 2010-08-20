وفاة 5 أشخاص و إصابة 178 آخرين بجروح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الجزائر - أودت حوادث المرور بحياة 5 أشخاص حتفهم فيما أصيب 178 آخرين بجروح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني, حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية, يوم الاثنين, في بيان لها.

فخلال الفترة الممتدة ما بين 09 إلى 10 أغسطس الجاري, أحصت وحدات الحماية المدنية 153 تدخلا في حوادث مرور خلفت وفاة 05 أشخاص وإصابة 178 آخرين بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة ، تم إسعافهم في مكان الحوادث ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية سطيف بوفاة شخص و إصابة 19 آخرين بجروح, مثلما أشار إليه المصدر ذاته.

و على صعيد آخر، قام غطاسو الحماية المدنية لولاية البويرة بانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة, توفي غرقا في سد بالمكان المسمى واد لكحل بلدية سور الغزلان.

و من جهة أخرى، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 60 حريق منها 17 حريق غابة، 17 حريق أدغال، 19 حريق حشائش و أحراش ، 07 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 116 هكتار من الغابات ، 63 هكتار من الأدغال ، 168 هكتار من الحشائش و كذا 908 شجرة مثمرة و 68 نخلة محروقة.

و فيما يتصل بنشاطاتها المندرجة ضمن التحسيس و التطهير في إطار مكافحة فيروس كوفيد-19, قامت وحدات الحماية المدنية بـ 59 عملية تحسيسية عبر 14 ولايات ( 47 بلدية) لحث المواطنين و تذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

كما قامت أيضا, في ذات السياق, بـ 95 عملية تعقيم عبر 18 ولاية (61 بلدية)، شملت منشآت وهياكل عمومية, خاصة منها المجمعات السكنية والشوارع.

و قد خصص للعمليتين, وفقا لما أوضحه ذات البيان, 407 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 62 سيارة إسعاف و 55 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 23 مكان موجه لإقامة الخاضعين للحجر الصحي الذين تم إجلاؤهم, و هذا بولايات الجزائر مستغانم، الطارف، تيبازة، قالمة، وهران، قسنطينة و بومرداس.