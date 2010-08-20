تيارت : خيرة عماري أكبر معمرة بولاية تيارت في ذمة الله عن عمر يناهز 123 سنة

تيارت- توفيت يوم الأحد, خيرة عماري, أكبر معمرة بولاية تيارت عن عمر يناهز 123 سنة, حسب ما أكدته مصالح بلدية قرطوفة بولاية تيارت.

و أوضح ذات المصدر أن الحاجة المرحومة خيرة عماري أكبر معمرة بولاية تيارت عمرها 123 سنة توفيت اليوم بمقر سكناها ببلدية قرطوفة أثر وعكة صحية راجعة التقدم في السن حيث انها من مواليد 27 يناير 1897 بقرية الطريش ببلديه واد ليلي وكانت تقطن ببلدية قرطوفة .

و أبرز ذات المصدر : "الحاجة خيرة عماري ذات روح ثورية و وطنية عالية بحكم انتمائها إلى عائلة ثورية كونها كانت ارملة المجاهد حمزة بلحسين المحكمة عليه من طرف المستعمر ب3سنوات سجنا و5 سنوات نفيا وكان ولعها بالجزائر يظهر جليا من خلال جلساتها مع أبنائها وأحفادها ومع من يزورها حيث لا تخلو حكاياتها من الحديث السكريات العالقة بذهنها عن الثورة وبطولات المجاهدين".

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و أشار ذات المصدر أن" المرحومة الحاجة خيرة عماري عايشت فترات وتحولات في تاريخ الجزائر حيث عاشت فترة الاستعمار وشهدت فرحة الاستقلال وعاشت العشرية السوداء وكان لها في العمر بركة للعيش والجزائر تحت طائلة الوباء حيث ارتفعت دعواتها لله مرارا بأن يرفعه عن الجزائر لتفارق الحياة وقلبها معلق بهذا الوطن الذي عاشت على أرضه لأكثر من 123 سنة" .