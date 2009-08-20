12 شاحنة محملة بمساعدات تصل إلى ميلة

ميلة - وصلت إلى ولاية ميلة 12 شاحنة محملة بمختلف المواد الاستهلاكية والمساعدات الموجهة لفائدة العائلات المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا الولاية يوم الجمعة المنصرم، حسب ما علم اليوم الأحد من المدير المحلي للنشاط الاجتماعي و التضامن زين الدين كنزي.

وفي تصريح ل/وأج أوضح السيد كنزي بأنه "شرع في استقبال المساعدات بدءا من يوم أمس السبت"، مفيدا بأن المساعدات تمثلت في "مواد غذائية متنوعة و مياه معدنية و حليب وأفرشة وكذا 100 خيمة لإيواء العائلات المتضررة. "

وأضاف بأن الشاحنات المحملة بهذه المساعدات قادمة من ولايات الجزائر العاصمة وسطيف و المسيلة وجيجل، كاشفا بأنه تم تحويل المساعدات إلى بلدية وادي النجاء (غرب ميلة ) لتجميعها هناك.

وبشأن التكفل بالعائلات المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين، أوضح ذات المسؤول بأنه "تم منذ مساء الجمعة المنصرم إيواء العشرات منهم على مستوى مرافق شبانية وكذا ملعب الشهيد بلعيد بلقاسم بعاصمة الولاية."

واستنادا لرئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بميلة، ميمون بن عبد الرحمان، بلغ عدد الخيم المنصوبة بالملعب حتى اليوم 170 خيمة كلها مشغولة من قبل العائلات المرحلة من منازلها التي ثبت تضررها، متحدثا عن وجود خيم تأوي من عائلتين إلى 03 عائلات.

وأضاف السيد ميمون بأن "توافد المتضررين لايزال متواصلا إلى غاية هذا المساء."

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية وجميع الجهات المعنية تعمل على استقبال المواطنين المتضررين والتكفل بهم، حيث تم تنصيب مركز طبي للحماية المدنية بملعب بلعيد بلقاسم، كما تمت تهيئة جميع الظروف لتوفير الوجبات والمياه للمقيمين بالخيم ومراكز الإيواء.