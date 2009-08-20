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أمن ولاية الجزائر: حجز 1400 قرص مؤثر عقلي وتوقيف ثلاثة أشخاص بعين النعجة

  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 17:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
أمن ولاية الجزائر: حجز 1400 قرص مؤثر عقلي وتوقيف ثلاثة أشخاص بعين النعجة

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم وحجز 1.400 قرص مؤثر عقلي خلال إحباط عملية بيع وشراء تلك الممنوعات، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن وقائع القضية انطلقت بعد ورود معلومة أمنية لفرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي مفادها وجود صفقة بيع وشراء مؤثرات عقلية على مستوى سوق عين النعجة، بالإضافة إلى عزم بعضهم شراء كمية معتبرة منها لغرض إعادة بيعها لزبون قادم من خارج قطاع اختصاص أمن ولاية الجزائر.

واستنادا لذات المصدر، وضعت عناصر الفرقة، وبالتنسيق مع أفواج البحث والتحري، خطة محكمة للإيقاع بالمشتبه فيهم. فبعد عملية ترصد مطولة، حددت أحد المشتبه فيهم حاملا كيسا بلاستيكيا وكان متوجها صوب شخصين آخرين، ليتم التدخل وتوقيف المشتبه فيهم واسترجاع الكيس البلاستيكي الذي ضبط بداخله 1400 قرص مؤثر عقلي.

وأضاف المصدر أن التحري مع المشتبه فيهم أفاد بعضهم ضلوعه في عملية بيع وشراء كمية من المؤثرات المحجوزة كما صرح أحدهم بأنه مجرد وسيط تمثل دوره في إيصال المؤثرات العقلية فقط نظير مبلغ مالي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بوضعهم الحبس المؤقت.

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أمن ولاية الجزائر: حجز 1400 قرص مؤثر عقلي وتوقيف ثلاثة أشخاص بعين النعجة
  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 17:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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