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"ألو شرطة" تطبيق ذكي للإبلاغ عن الجريمة باستعمال الهاتف المحمول

  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 16:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرات
&quot;ألو شرطة&quot; تطبيق ذكي للإبلاغ عن الجريمة باستعمال الهاتف المحمول

الجزائر - ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بالتطبيق الذكي "ألو شرطة" التي تسمح للمواطن بالإبلاغ عن الجريمة وذلك باستعمال الهاتف المحمول حتى يتسنى لمصالح الشرطة التدخل بكل فعالية لحماية الأشخاص والممتلكات، حسب ما أفاد به اليوم الأحد، بيان لذات المصالح.

وأوضح بيان لمصالح الامن الوطني اليوم الاحد أن المواطن يمكنه من خلال هذا التطبيق "إرسال صور حادث مرور أو سلوك إجرامي عبر بنك معالجة المعلومات للمديرية العامة للأمن الوطني ليتسنى لمصالح الشرطة استغلال المضامين والتدخل بكل فعالية لحماية الأشخاص والممتلكات".

وأضاف البيان أنه يمكن الاطلاع على خدمة "ألو شرطة" عبر الموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للأمن الوطني.

وفي سياق آخر، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني العدد الأول من مجلتها الطبية، والذي تضمن مقالات علمية وبحوث تتعلق بالمجال الطبي، ما يشكل فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين الأطباء المختصين والباحثين والطلبة الجامعيين في المجال العلمي والطبي.

وأوضح البيان أن هذا الإصدار يشكل "مرجعا علميا للطلبة والمختصين في المجال النظري والمهني الخاص بمجال الطب".

ويمكن للقراء تصفح وتحميل هذا العدد الجديد عبر الموقع الالكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني على الرابط :   www.algeriepolice.dz .

 

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"ألو شرطة" تطبيق ذكي للإبلاغ عن الجريمة باستعمال الهاتف المحمول
  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 16:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرة   شارك

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