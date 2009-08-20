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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص واصابة 142 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 13:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات

الجزائر- لقي تسعة (9) أشخاص حتفهم وأصيب 142 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة, جراء وقوع حوادث مرور في عدة مناطق من الوطن خلال ال24 ساعة الاخيرة, حسب ما أوردته يوم الاحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن "أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الوادي بوفاة ثلاثة (3) أشخاص على اثر اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 48, بلدية الحمراية, دائرة الرقيبة".

وفيما يتعلق بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة, تم "إخماد 40 حريق منها 21 حريق غابة، 06 حريق أدغال، 06 حريق حشائش وأحراش، 07 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 209 هكتار من الغابات، 322 هكتار من الأدغال، 115 هكتار من الحشائش وكذا 1.500 حزمة تبن 1.742 شجرة مثمرة محروقة".

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وأما  فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب"77 عملية تحسيسية عبر 15 ولايات ( 52 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام ب85 عملية تعقيم عبر 15 ولاية ( 51 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع".

آخر تعديل على الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 13:17
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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص واصابة 142 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 13:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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