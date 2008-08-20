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حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 371 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة (حماية مدنية)

  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 14:50     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات

الجزائر - لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 371 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة جراء حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة, حسب ما أفادت به يوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

كما تم, خلال نفس الفترة, تسجيل وفاة 11 شخصا غرقا 9 منهم في البحر على مستوى ولايات سكيكدة, وهران, بجاية, عين تموشنت, الجزائر, بومرداس, مستغانم وتلمسان والاثنان الآخران في المجمعات المائية بولايتي البليدة وبرج بوعريريج.

وبخصوص الهزة الأرضية بولاية ميلة, فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية للقيام بعملية التعرف والاستطلاع عبر بلديات ميلة, التلاغمة, ترعي بينان, بوحاتم, الزغاية ووادي العثمانية, حيث لم تسجل أي خسائر في الأرواح البشرية.

أما فيما يخص الخسائر المادية, فقد تم تسجيل انهيار كلي لبناية مكونة من 4 طوابق وانهيار جزئي لمسكن أخر, بالإضافة الى تصدعات وتشققات لجدران وأسقف وبعض الأعمدة بحي الخربة.

من جانب آخر, قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية, خلال نفس الفترة, بإخماد 65 حريقا منها 23 حريق غابة, 12 حريق أدغال, 16 حريق حشائش و أحراش, 14 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 514 هكتار من الغابات, 338 هكتار من الأدغال, 650 هكتار من الحشائش و كذا 7350 حزمة تبن 878 شجرة مثمرة محروقة.

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حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 371 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة (حماية مدنية)
  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 14:50     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

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