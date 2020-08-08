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الهزتان الأرضيتان بميلة: تكفل طبي و نفسي بالعائلات المتضررة

  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 14:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
الهزتان الأرضيتان بميلة: تكفل طبي و نفسي بالعائلات المتضررة

ميلة- أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و وزيرة بالنيابة للعمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيدة كوثر كريكو يوم الجمعة بميلة بأن تعليمات قد أسديت من أجل التكفل الطبي و النفسي بالعائلات المتضررة من الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية ميلة في الفترة الصباحية من نهار الجمعة.

و أوضحت السيدة كريكو التي كانت رفقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود اللذين توجها يوم الجمعة إلى ميلة بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأن "تعليمات قد أسديت للخلايا الجوارية التابعة لمصالح النشاط الاجتماعي من أجل التكفل الطبي و النفسي بالعائلات المتضررة من الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية ميلة".

و أضافت الوزيرة "إن حالة من القلق لوحظت وسط العائلات المتضررة من الزلزالين بحي خربة و بمدينة ميلة القديمة اللذين توجهنا إليهما و من الضروري تقديم المساعدة و العون لهذه العائلات".

و صرحت السيدة كريكو كذلك بأن تعليمات قد أسديت للمدير المحلي للنشاط الاجتماعي من أجل "تقديم كل أشكال المساعدة للعائلات المنكوبة" مشيرة إلى أن "الدولة لن تدخر أي جهد لتلبية الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المواطنين".

و قد سجلت ولاية ميلة يوم الجمعة هزتين أرضيتين بشدة 4,9 و 4,5 درجات على سلم ريشتر على الساعة السابعة و 15 دقيقة و الثانية عشرة و 13 دقيقة، حيث حدد مركز الأولى على بعد 2 كلم جنوب شرق حمالة و الثانية على بعد 3 كلم جنوب حمالة.

و قد تسببت الهزتان الأرضيتان في انهيار كلي لمنزلين يقعان بمدينة ميلة القديمة بالإضافة إلى بناية ذات 4 طوابق بحي خربة بعاصمة الولاية زيادة على انهيارات جزئية لـ15 منزلا بالمدينة القديمة  و 11 آخر بحي الخربة و 5 بحي قصر الماء بعاصمة الولاية كذلك حسب ما ورد في حصيلة أولية لمصالح الحماية المدنية.

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و قد أوضحت نفس المصالح بأنه "لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية" موضحة بأن السكان غادروا منازلهم بمجرد الإحساس بالهزة الأرضية الأولى.

و قد تنقل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود و وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و وزيرة بالنيابة للعمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي كوثر كريكو إلى كل من حي خربة و المدينة القديمة لميلة حيث اطلعا على الوضعية و استمعا إلى انشغالات المواطنين.

كما توجه الوزيران إلى موقع سد بني هارون بأقصى شمال ولاية ميلة و كذلك إلى بلدية حمالة مركز الهزتين الأرضيتين.

و سيشرف الوزيران السيد بلجود و السيدة كريكو في ختام زيارتهما على عقد جلسة عمل تضم السلطات المحلية لولاية ميلة و رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ممثلين عن المجتمع المدني حسب ما تمت الإشارة إليه.

آخر تعديل على الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 09:30
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الهزتان الأرضيتان بميلة: تكفل طبي و نفسي بالعائلات المتضررة
  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 14:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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