حوادث الطرقات: وفاة 8 أشخاص وإصابة 191 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة

الجزائر - لقي ثمانية (8) أشخاص حتفهم وأصيب 191 آخرون بجروح جراء وقوع العديد من حوادث المرور عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الخميس مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سطيف بوفاة شخصين (02 ) وإصابة 16 آخرين مع تسجيل 10 تدخلات في حوادث المرور.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لانتشال جثث اربع (04) ضحايا توفوا غرقا في البحر و في حاجز مائي خلال نفس الفترة، في كل من ولاية عنابة و الطارف و ولاية عين الدفلى. للتذكير حصيلة الوفيات غرقى في البحر و المجمعات المائية منذ الفاتح من جوان 2020 بلغت 90 وفاة

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، عبر كافة التراب الوطني ب بـ 104 عملية تحسيسية عبر 15 ولايات لفائدة المواطنين تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام ب98 عملية تعقيم عبر 19 ولاية شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع.

للعلم، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 25 حريق منها 10 حريق غابة، 07 حريق أدغال، 01 حريق حشائش و أحراش ، 08 حرائق محاصيل زراعية أدت إلى إتلاف 1013 هكتار من الغابات ، 30 هكتار من الأدغال ، 407 هكتار من الحشائش و كذا 3630 حزمة تبن 531 شجرة مثمرة محروقة.