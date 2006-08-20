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حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص و إصابة 311 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 11:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص و إصابة 311 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - لقي 10 أشخاص حتفهم و أصيب 311 آخرون بجروح في 249 حادث مرور سجل بالمناطق الحضرية في الفترة ما بين 28 يوليو الفارط و 3 أغسطس، حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، في بيان لها.

ومقارنة بإحصائيات الأسبوع الماضي، سجل ارتفاع في عدد حوادث المرور قدر بـ 19 حادثا و نفس الأمر بالنسبة لعدد الجرحى الذي ارتفع بـ 25 مصابا، فيما لوحظ تراجع في عدد الوفيات بثلاث حالات.

وتشير المعطيات إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة "تفوق 96 بالمائة" وذلك "نتيجة عدم احترام قانون المرور".

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وإزاء ذلك، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة و الحذر أثناء السياقة، حفاظا على سلامة الجميع، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر (1548) و خط النجدة (17) لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

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حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص و إصابة 311 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 11:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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