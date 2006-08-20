حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص و إصابة 311 آخرين خلال أسبوع -

إطلاق بوابة الكترونية للمناقصات الخاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة -

فلاحة: الابقاء على نقاط تخزين الحبوب مفتوحة للفلاحين لغاية نهاية سبتمبر -

حرائق الغابات: تنصيب لجنة تقييم الأضرار -

رئيس الجمهورية يأمر بتقديم مساعدات فورية الى الشعب اللبناني الشقيق -

الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي: كشف وتدمير ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية ببومرداس -

عملية التوحيد مع مولودية الجزائر : اعضاء الجمعية العامة للمجمع البترولي يصوتون ب نعم -

انفجار في مرفأ بيروت: هبة تضامنية دولية واسعة لمساعدة لبنان في محنته -

اجتماع تنسيقي بوزارة الفلاحة لمناقشة البرامج المسجلة في ورقة طريق القطاع -

وزير الصحة اللبناني : ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 135 قتيل -

حرائق: تعويض المتضررين بعد اجراء الخبرة الميدانية -

اجتماع لدراسة تعويض المتضررين من حرائق الغابات -

الجزائر: افتتاح مرحلة الانتقالات الصيفية في ظرف استثنائي -

كورونا: 551 إصابة جديدة, 427 حالة شفاء و13 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

انفجار بيروت: إصابة جزائريين اثنين بجروح طفيفة -

غابات : الحرائق تتلف 9165 هكتار إلى غاية الاثنين الماضي -

542 تدخل عبر شبكات الصرف الصحي خلال يومي عيد الأضحى -

وزارة الدفاع الوطني: اللواء مفتاح صواب استفاد من تكفل طبي بالخارج ولا يتواجد في حالة فرار -

تضامن دولي واسع مع لبنان على إثر انفجار مرفأ بيروت -