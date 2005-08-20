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غابات : الحرائق تتلف 9165 هكتار إلى غاية الاثنين الماضي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 16:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرات
غابات : الحرائق تتلف 9165 هكتار إلى غاية الاثنين الماضي

الجزائر- سجلت المديرية العامة للغابات في الفترة بين 1 يونيو و3 أغسطس 1.283 بؤرة حريق تسببت في إتلاف مساحة اجمالية قدرها 9.165 هكتار, حسبما أفاد به يوم الاربعاء لوأج مسؤول بالمديرية.

وبلغ بالتالي معدل اندلاع الحرائق في هذه الفترة 20 حريقا يوميا بمتوسط 7 هكتارات, وفقا لشروح مدير الوقاية بالمديرية, رشيد بن عبد الله.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الحصيلة تمثل تقريبا ضعف ما تم تسجيله في الفترة بين 1 يونيو و 25 يوليو (4.277 هكتار).

وعن الايام الاكثر تسجيلا للحرائق, أوضح المسؤول أن الايام التي أصدرت بخصوصها مصالح الارصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من درجات الحرارة المرتفعة وهي 26 و 27 و28 يوليو, سجلت عددا معتبرا من الحرائق يقدر ب207 حريق, أي بمعدل 69 حريق يوميا.

والتهمت الحرائق خلال هذه الايام لوحدها 3.049 هكتار منها 1.033 هكتار من الغابات, يضيف السيد بن عبد الله.

أما بخصوص يومي العيد (31 يوليو و1 أغسطس), فقد تم تسجيل 134 حريقا (59 حريق في اليوم الأول و75 حريق في اليوم الثاني) مست بشكل رئيسي ولايات الطارف وجيجل وسكيكدة وبجاية وتيزي وزو.

وأكد المسؤول أن المتسبب الرئيسي في معظم هذه الحرائق هو الانسان سواء بقصد او بغير قصد, مضيفا بأن درجات الحرارة المرتفعة ما هي إلا عامل مساعد من عوامل انتشار الحرائق.

ومن بين الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى اندلاع حرائق مدمرة للثروة الغابية, أشار السيد بن عبد الله إلى عمليات التنقية أمام المحاصيل وحرق البقايا, التي يقوم بها أصحاب الاراضي الفلاحية لاسيما من فئة كبار السن, من دون أخذ الاحتياطات (ضرورة توفير صهريج ماء وعدد كافي من القائمين على العملية لإطفاء أي حريق محتمل).

كما نجد من بين أسباب اندلاع الحرائق ذات المصدر البشري, الاقبال المكثف للمواطنين على الغابات بغضر التنزه في ظل غلق الشواطئ وما يصاحب ذلك من عمليات الشواء دون الاخذ الاحتياطات اللازمة.

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يضاف إلى ذلك, عمليات الاحراق التي يقوم بها اصحابها بغرض توسيع المنطقة للغرس والرعي أو لتجديد الغطاء النباتي والتي تنجز بشكل غير متحكم فيه.

وأشتكى المسؤول من "نقص العتاد واليد العاملة"  وهو "ما يؤثر"  بشكل مباشر على قدرات أعوان الغابات في أداء مهامهم المتمحورة حول الحراسة والتبليغ والقيام بالتدخلات الاولية.

وخلص إلى ان حماية الثروة الغابية التي تقدر مساحتها الاجمالية ب4,1 مليون هكتار, هي "مسؤولية الجميع" مطالبا المواطنين بمزيد من "اليقظة والحذر".

آخر تعديل على الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 17:19
كلـمات مفتـاحيــة :
غابات : الحرائق تتلف 9165 هكتار إلى غاية الاثنين الماضي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 16:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرة   شارك

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