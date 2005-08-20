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حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 213 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 13:13     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات

الجزائر - لقي خمسة (5) أشخاص حتفهم وأصيب 213 آخرون بجروح جراء وقوع العديد من حوادث المرور عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجزائر بوفاة شخصين (2) واصابة 13 آخرين في حوادث مرور.

وفيما يتعلق بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، تم إخماد 17 حريقا أدت الى إتلاف 813 هكتار من الغابات، 440 هكتار من الأدغال، 326 هكتار من الحشائش، 2350 حزمة تبن و300 شجرة مثمرة.

وحسب نفس المصدر، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية سطيف على اثر انهيار داخل منجم لاستخراج مادة الزنك بالمكان المسمى الشعبة الحمراء، بلدية عين أزال، والذي خلف وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح تم إسعافه في مكان الحادث ثم نقله الى المستشفى المحلي.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية تيزي وزو لانتشال جثتي شخصين توفيا غرقا بشاطئ أزفون.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، عبر كافة التراب الوطني ب 122 عملية تحسيسية عبر 16 ولايات لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام ب96 عملية تعقيم عبر 17 ولاية شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع.

آخر تعديل على الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 14:05
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حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 213 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 13:13     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

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