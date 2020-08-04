تكريم مجموعة من محاميي جبهة التحرير الوطني الخميس

الجزائر- تنظم مؤسسة الأرشيف الوطني, يوم الخميس, وقفة تكريمية لمجموعة من محاميي جبهة التحرير الوطني المدافعين عن القضية الجزائرية إبان الثورة التحريرية, من بينهم جيزيل حليمي التي وافتها المنية مؤخرا.

وفي هذا الصدد, أوضح المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة, عبد المجيد شيخي, في تصريح لوأج اليوم الثلاثاء, أن المؤسسة "ارتأت تكريم عدد من المحامين الذين كانوا يدافعون عن المناضلين والمجاهدين في اطار مجموعة جبهة التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية المباركة", مبرزا أن هذا التكريم يعد بمثابة وقفة عرفان لكل من "أحب الجزائر ودافع عن مناضليها ومجاهديها وعن حقهم في المطالبة بالحرية والاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية".

وبالمناسبة, سيتم تكريم المحامية جيزيل حليمي التي توفيت مؤخرا بفرنسا عن عمر ناهز 93 سنة, والتي عرفت بنضالاتها ومواقفها المساندة لكفاح الشعب الجزائري من أجل استقلاله الوطني وبدفاعها عن المجاهدة جميلة بوباشا.

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وفي هذا الشأن, قال السيد شيخي أن الفقيدة جيزيل حليمي لديها "باع طويل" في مجال النضال, رفقة زملائها من الجزائريين والاجانب الذين "يشهد لهم التاريخ على ما قدموه من نضالات ومواقف مساندة لصوت الحق ولاستقلال الجزائر".

وسيقتصر حضور الوقفة التكريمية التي يحتضنها مقر الارشيف الوطني --حسب السيد شيخي-- على مجموعة قليلة من الشخصيات, وهذا مراعاة للإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار وباء كورونا.