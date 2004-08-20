أمن ولاية الجزائر : إحصاء 199 إنجاز بناء بدون رخصة خلال شهر يوليو المنصرم

الجزائر- سجلت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر 199 تدخلا متعلقا بإنجاز بناء بدون رخصة و 119 تدخلا خاصا بالتجارة غير الشرعية خلال شهر يوليو الماضي, حسبما جاء يوم الثلاثاء في بيان لمصالح ذات الهيئة الأمنية .

وأوضح البيان أن شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر أحصت خلال شهر يوليو الماضي فيما يخص المساس بقواعد العمران وتطهير الطريق العام 199 تدخل تعلق بإنجاز بناء بدون رخصة مع تسجيل خمس تدخلات حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة و 119 تدخل يتعلق بالتجارة غير الشرعية.

وأشار, فيما يخص حماية البيئة في شقها المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها, إلى إحصاء 426 تدخل تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المعنية وكذا 245 تدخل حول إيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم إلى جانب 40 تدخلا متعلقا بإعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شأنها أن تمنع حرية المرور وتجعله غير آمن.

وأضاف ذات المصدر تسجيل 12 تدخلا متعلقا بإلقاء أو وضع في الطريق العمومي أقذار أو كناسات أو مياه قذرة تحدث ضررا. كما تم إزالة 11 موقع ومفرغات غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

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من جهة ثانية, وفيما يتعلق بشق النظافة والصحة العمومية, فإن ذات المصالح سجلت خمس حالات رمي حيوانات ميتة وفضلات ذات مصدر حيواني وعدم إتلافها عن طريق الدفن آو الترميد.

وأبرز المصدر, في جانب المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها, إحصاء فرق حماية البيئة حالة واحدة متعلقة بوضع نفايات وفضلات في مساحات خضراء خارج الأماكن أو التراتيب المخصصة والمعينة لهذا الغرض.