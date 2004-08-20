Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة 23 شخصا وإصابة 1311 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 10:51     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرات
حوادث المرور: وفاة 23 شخصا وإصابة 1311 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - لقي 23 شخصا حتفهم وجرح 1311 آخرين إثر وقوع 1121 حادث مرور عبر كافة التراب الوطني خلال أسبوع، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن "أثقل حصيلة سجلت في ولاية ميلة بوفاة 05 أشخاص و جرح 47 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 32 حادث مرور".

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، "قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة الممتدة من 26 يوليو إلى غاية 1 أغسطس، عبر كافة التراب الوطني بـ 815 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 782 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع".

وأضاف البيان أن "المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين 3307 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 514 سيارة إسعاف و 392 شاحنة مضخة".

إقرأ أيضا: حوادث مرور: وفاة شخصين وإصابة 209 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة  

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 4758 تدخلا سمح بإخـــماد 3431 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة. كما قامت بـ 6242 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5629 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.

وفي إطار الجهود لمكافحة الحرائق، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 468 حريق منها 200 حريق غابة، 110 حريق أدغال، 109 حريق أحراش، 49 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 2636 هكتار من الغابات، 1777 هكتار من الأدغال، 1360 هكتار من الحشائش وكذا 27230 ربطة تبن 36163 شجرة مثمرة محروقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 23 شخصا وإصابة 1311 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 10:51     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.04

صدور الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية مستخدمي الصحة بالجريدة الرسمية

20.08.04

كرة القدم: اجتماع المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية يوم الاثنين المقبل

20.08.04

سطيف: وفاة عاملين واصابة ثالث في انهيار جزئي لنفق بمنجم الشعبة الحمرة بعين أزال

20.08.04

صدور أول مؤلف للحكاواتي صديق ماحي بعنوان "مولى مولى وحكايات أخرى"

20.08.04

حوادث المرور: وفاة 23 شخصا وإصابة 1311 آخرين خلال أسبوع

20.08.04

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.03

اجتماع المجلس الأعلى للأمن حول تقييم الوضع العام في البلاد على ضوء التطورات المرتبطة…

20.08.03

إنشاء عما قريب مناطق نشاطات مخصصة حصريا للمؤسسات المصغرة

20.08.03

توسيع بث القناة التعليمية العمومية السابعة "المعرفة" إلى القمر الصناعي نيل سات

20.08.03

محكمة سيدي أمحمد تلتمس 4 سنوات حبسا نافذا في حق درارني و بلعربي و حميطوش

20.08.03

السياسة الجديدة لقطاع التضامن الوطني تركز على إدماج الفئات الهشة في التنمية الاقتصادية

20.08.03

تنظيم يوم دراسي حول الصحراء الغربية في شهر نوفمبر المقبل