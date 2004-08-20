صدور الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية مستخدمي الصحة بالجريدة الرسمية -

كرة القدم: اجتماع المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية يوم الاثنين المقبل -

صدور أول مؤلف للحكاواتي صديق ماحي بعنوان مولى مولى وحكايات أخرى -

حوادث المرور: وفاة 23 شخصا وإصابة 1311 آخرين خلال أسبوع -

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني -

هزة أرضية بقوة 3،5 درجات بولاية وهران -

فدرالية عمال الغابات تستنكر التخريب الممنهج للثروة الغابية -

كورونا: برمج إعادة فتح دور العبادة والشواطئ وأماكن الاستراحة بشكل تدريجي -

اجتماع المجلس الأعلى للأمن حول تقييم الوضع العام في البلاد على ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 -

محكمة سيدي أمحمد تلتمس 4 سنوات حبسا نافذا في حق درارني و بلعربي و حميطوش -

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر -

إنشاء عما قريب مناطق نشاطات مخصصة حصريا للمؤسسات المصغرة -

عقد بين ممثلي المتهم حداد و شركة أمريكية : مجلس قضاء الجزائر يفتح تحقيقا ابتدائيا -

كوفيد-19: الجزائر تسعى لتكون في الموعد ومن الأوائل لاقتناء اللقاح -

صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمنحة المالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من جائحة كورونا -

اللجنة الأولمبية الجزائرية: محكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية ترفض دعوى الأعضاء المقصيين -

المركز الوطني لطب الرياضة : عرض بروتوكول الاستئناف على الاتحاديات والرياضيين -

مصالح الشرطة تنظم 3581 نشاط توعوي للوقاية من المخدرات خلال السداسي الأول من 2020 -

تورط نيوزيلندا في استيراد الفوسفات المسروق من الصحراء الغربية يساهم في إطالة الاحتلال -