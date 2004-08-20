حوادث المرور: وفاة 23 شخصا وإصابة 1311 آخرين خلال أسبوع

وأوضح المصدر ذاته أن "أثقل حصيلة سجلت في ولاية ميلة بوفاة 05 أشخاص و جرح 47 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 32 حادث مرور".
وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، "قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة الممتدة من 26 يوليو إلى غاية 1 أغسطس، عبر كافة التراب الوطني بـ 815 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 782 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع".
وأضاف البيان أن "المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين 3307 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 514 سيارة إسعاف و 392 شاحنة مضخة".
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من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 4758 تدخلا سمح بإخـــماد 3431 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة. كما قامت بـ 6242 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5629 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.
وفي إطار الجهود لمكافحة الحرائق، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 468 حريق منها 200 حريق غابة، 110 حريق أدغال، 109 حريق أحراش، 49 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 2636 هكتار من الغابات، 1777 هكتار من الأدغال، 1360 هكتار من الحشائش وكذا 27230 ربطة تبن 36163 شجرة مثمرة محروقة.