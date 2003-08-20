مصالح الشرطة تنظم 3581 نشاط توعوي للوقاية من المخدرات خلال السداسي الأول من 2020

الجزائر- نظمت مصالح الشرطة 3.581 نشاط توعوي للوقاية من المخدرات خلال السداسي الاول من السنة الجارية, مست مختلف شرائح المجتمع, تزامنا مع الوضعية الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد على غرار باقي دول العالم, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وفي هذا الاطار, أوضح ذات المصدر أنه " تم تسجيل 2.722 نشاط اتصالي توعوي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020, موجه لفائدة الأقسام والأطوار التعليمية, التكوينية ومختلف فئات المجتمع, أما خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة, وتكيفا مع الظروف الوبائية التي مست مختلف أنحاء الوطن جراء تفشي جائحة كوفيد-19, جسدت مصالح الشرطة 859 نشاطا توعويا يهدف إلى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني, على تكثيف النشاطات التوعية في إطار مقاربة جوارية مجتمعية, باستعمال كافة القنوات الإتصالية الرسمية, منها الموقع الإلكتروني, وصفحتيها الرسميتين على فايسبوك وتويتر بالإضافة إلى البرامج التوعوية عبر أثير الفضاء الإذاعي للأمن الوطني, والتي تبقى من القنوات التفاعلية المباشرة في العمل التوعوي والتواصلي مع المجتمع.

اقرأ أيضا: الشلف: الإطاحة بشبكة محلية لترويج المؤثرات العقلية بوادي الفضة

كما تذكر المديرية العامة للأمن الوطني كافة المواطنين بالرقم الأخضر المجاني 1548, خط النجدة 17, والرقم 104, المخصصة للإصغاء لانشغالات المواطن المتعلقة بمهام الشرطة وتعزيز دوره في العمل الأمني.