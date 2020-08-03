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الاعلان عن اطلاق "حملة وطنية كبرى"للانتساب الى الضمان الاجتماعي

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 14:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
الاعلان عن اطلاق &quot;حملة وطنية كبرى&quot;للانتساب الى الضمان الاجتماعي

تمنراست - أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة, كوثر كريكو, يوم الاثنين من تمنراست عن اطلاق قطاعها قريبا لحملة وطنية للترويج للانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي.

و قالت الوزيرة خلال زيارة عمل و تفقد لعدد من المؤسسات و المراكز التابعة لقطاعي التضامن الوطني و العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, ان قطاعها بصدد التحضير لحملة وطنية كبرى للتحسيس بضرورة الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي موضحة أن الظروف الصحية الحالية اثبتت ضرورة ذلك.

واوضحت السيدة كريكو في هذا الشأن أن "الأوضاع المترتبة عن جائحة كورونا أثبتت حاجة الحرفيين واصحاب النشاطات إلى التغطية الاجتماعية".

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و اعتبرت الوزيرة أن "السياسة الجدية ترتكز على تطوير أدوات وآليات الانتساب الآلي التلقائي لصناديق الضمان الاجتماعي" قبل ان تدعو جميع الحرفيين للإنتساب إلى هيئات الضمان الاجتماعي "للإستفادة من الأداءات الممنوحة".

و أشارت بالمناسبة الى أن 55.883 ألف حرفي منتسبين حاليا لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

آخر تعديل على الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 16:23
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الاعلان عن اطلاق "حملة وطنية كبرى"للانتساب الى الضمان الاجتماعي
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 14:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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