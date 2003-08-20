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حوادث مرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 206 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 13:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات

الجزائر - لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 206 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 182 حادث مرور سجلت عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم الاثنين حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وذكر المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية البليدة بوفاة 01 شخص وإصابة 12 آخرين مع تسجيل 05 تدخلات.

ومن جهة أخرى، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 92 حريقا منها 59 حريق غابة، 09 حريق أدغال، 16 حريق حشائش وأحراش، 08 حرائق محاصيل زراعية أدت إلى إتلاف 396 هكتار من الغابات، 90 هكتارا من الأدغال، 792 هكتار من الحشائش وكذا 6350 حزمة تبن وحرق 2903 شجرة مثمرة و1659 نخلة.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 52 عملية تحسيسية عبر 11 ولايات ( 37 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 61 عملية تعقيم عبر 12 ولاية ( 28 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 211 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 58 سيارة إسعاف و31 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 27 مكان للإقامة موجه للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلاؤهم بـ 12 ولاية هي: الجزائر، بسكرة، إليزي، مستغانم، تيزي وزو، بومرداس، سطيف، قالمة،  قسنطينة، عين الدفلى، عنابة وسكيكدة.

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حوادث مرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 206 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 13:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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