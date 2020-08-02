البليدة: انتشال جثة طفل غريق بمجمع مائي

وأوضحت ذات المصادر أن عملية البحث عن الطفل البالغ من العمر 13 سنة و التي باشرتها كل من وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية الصومعة و بالتدعيم من فرقة غطاسي الحماية المدنية فاقت الساعة و نصف.
وأضافت أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من العثور على جثة الطفل في قعر المجمع المائي على الساعة 18 سا و 20د من مساء أمس السبت ليتم نقلها الى مستشفى بوفاريك.
وتفاديا لتسجيل حوادث مماثلة تدعو مديرية الحماية المدنية كافة المواطنين إلى تفادي السباحة في الأماكن الخطيرة و السباحة في المجمعات المائية مؤكدة على الدور الكبير الذي يلعبه الاولياء في مراقبة أبنائهم و منعهم من السباحة في مثل هذه الأماكن الخطيرة.