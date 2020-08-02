البليدة: انتشال جثة طفل غريق بمجمع مائي

البليدة - انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية البليدة جثة طفل غريق بالمجمع المائي "بوجرو" بمركز فروخة ببلدية الصومعة (شرقا) حسبما أفادت به يوم الأحد خلية الاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصادر أن عملية البحث عن الطفل البالغ من العمر 13 سنة و التي باشرتها كل من وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية الصومعة و بالتدعيم من فرقة غطاسي الحماية المدنية فاقت الساعة و نصف.

وأضافت أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من العثور على جثة الطفل في قعر المجمع المائي على الساعة 18 سا و 20د من مساء أمس السبت ليتم نقلها الى مستشفى بوفاريك.